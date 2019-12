Receitas fáceis para reduzir o colesterol e triglicerídeos e que contribuem para a perda de peso

Atualmente, o mundo ocidental está passando por uma emergência na área da saúde em algumas cidades, mais de 50% das pessoas estão acima do peso e obesas, de acordo com o Instituto Nacional de Saúde Pública. E com isso, os níveis de colesterol e triglicerídeos atingem níveis perigosos para a saúde cardiovascular.

"O colesterol LDL é considerado "ruim" porque contribui para o acúmulo de gordura nas artérias. Essa condição estreita as artérias e aumenta o risco de ataque cardíaco, derrame e doença arterial periférica", explica o portal médico do coração.org.

"Os triglicerídeos são o tipo mais comum de gordura no corpo. Eles armazenam excesso de energia da sua dieta", acrescentam no artigo.

Diferenças entre colesterol e triglicerídeos

A partir disso, muitos se perguntam: e qual é a diferença entre colesterol e triglicerídeos se ambos são gordos?

"Os triglicerídeos fornecem grande parte da energia para a função celular e o metabolismo do álcool, e o colesterol é usado para construir células e vários hormônios", detalha o site da Cleveland Clinic.

Colesterol

Geralmente, o colesterol ruim aumenta quando você consome alimentos excessivamente gordurosos e fritos. Ou seja, ricos em gorduras saturadas. Exemplo: óleo vegetais hidrogenados.

Como baixar o colesterol

Antes de implementar essas recomendações, é importante se exercitar todos os dias, evitar carboidratos e açúcares refinados e consumir gorduras saudáveis. Consultar um médico e um nutricionista é essencial para traçar o plano ideal.

Aveia cozida

Você pode tomar uma xícara de aveia cozida, adoçada com estévia e adicionar alguns morangos.

Chá verde

Para um copo de água quente, adicione um ou dois saquinhos de chá verde. Adoce com mel e beba essa infusão duas vezes ao dia.

Sumos de cítricos

Sucos de laranja, toranja e limão contêm antioxidantes que são úteis para a saúde cardiovascular, ajudando a diminuir os níveis de gordura no sangue.

Salada de frutas

Construa uma salada com maçãs, uvas, morangos e tangerinas, pois são ricos em pectinas, um tipo de fibra que reduz o colesterol ruim.