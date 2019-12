Os signos do zodíaco que lidam mal com afastamentos

Ninguém lida bem com afastamentos, mas alguns signos tendem a se preocupar ainda mais tempo com as pessoas que vão embora da sua vida.

Confira quais são:

Áries

Como quem gosta sempre de sair ganhando no final, o ariano guarda pensamentos sobre aqueles que se afastaram durante muito tempo. Além de não perdoar o abandono facilmente, este signo costuma refletir melhor depois que os conflitos se acalmam, podendo ficar com a sensação de que faltaram atitudes para solucionar as coisas de uma forma melhor.

Câncer

O canceriano se sente diretamente atingido por pessoas que se afastam sem dar explicações. Este signo costuma construir laços intensos com aqueles que passam por sua vida e não entende como alguns podem ser rompidos com facilidade. Por isso, ele pode guardar dúvidas ou tomar atitudes para esclarecer as coisas mesmo muito tempo após o rompimento.

Peixes

Quando alguém vai embora da vida do pisciano, especialmente de forma abrupta, ele pode se fechar no próprio mundo e decidir tomar uma atitude quando já é tarde. Por isso, o pisciano tende a colecionar alguns assuntos inacabados que demoram ser superados e podem acabar afetando sua vida por um tempo.