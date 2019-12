Estes são os principais sintomas físicos que indicam que o seu cansaço é na verdade ansiedade

A ansiedade é um problema real. Isso não apenas afeta a mentalidade e a personalidade do indivíduo, como também apresenta vários sintomas físicos que podem ser muito graves.

O sítio estrangeiro Nueva Mujer apresentam os cinco sintomas mais visíveis da ansiedade, para que você esteja atento:

O coração acelera

Este é um sinal clássico de ansiedade, de acordo com o Instituto Nacional de Saúde Mental (NIMH). Quando se trata de algo estressante e as glândulas supra-renais produzem hormônios como adrenalina e cortisol, os receptores do seu coração reagem acelerando os batimentos cardíacos. Isso permite que você bombeie mais sangue para os músculos grandes, para que, em teoria, você possa fugir ou combater uma ameaça, explica a psicóloga Nena Gould.

Dificuldade em respirar

Quando sua resposta ao estresse aumenta a rapidez com que você envia sangue ao seu corpo, sua respiração pode aumentar para fornecer mais oxigênio e isso torna mais difícil.

A ansiedade é uma luta constante. Se você respira muito rápido (também conhecido como hiperventilação), pode realmente melhorar muitos dos sintomas nesta lista, porque seu equilíbrio de oxigênio e dióxido de carbono se decompõe, de acordo com a Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA. UU.

Você está constantemente exausto

Uma sensação persistente de fadiga é um sinal comum desta doença. Os motivos são duplos. Para iniciantes, esse aumento nos hormônios do estresse pode mantê-lo em alerta máximo, o que pode ser muito cansativo.

Problemas para dormir

Uma pessoa com ansiedade pode ter dificuldade em adormecer e / ou adormecer, ou pode ter um sono inquieto e insatisfatório. Níveis elevados de hormônios como cortisol e adrenalina dificultam o sono repousante. Pensamentos acelerados que podem surgir com ansiedade também não são uma receita para dormir bem.

Seus músculos doem

Seus músculos ficam tensos como parte de sua resposta ao estresse. Segurar partes do corpo com tanta rigidez por períodos prolongados pode causar dor. Você também pode sentir a tensão muscular na cabeça, o que causa dores de cabeça.