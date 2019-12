Pessoas que dormem mais de 9 horas por noite têm mais chances de sofrer um derrame

Um estudo divulgado pelo Mirror alerta que pessoas que dormem nove ou mais horas por noite têm 23% mais chances de sofrer um derrame do que pessoas que dormem menos de oito horas por noite.

Os pesquisadores também descobriram que pessoas com mais de 60 anos que tiram uma soneca de mais de 90 minutos têm 25% mais chances de sofrer um derrame do que as pessoas que não tiram um cochilo ou que dormem até uma hora para descansar.

Publicado na revista Neurology, o estudo analisou 31.750 pessoas na China com idade média de 62 anos.