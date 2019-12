Casais que dormem nus podem ter vantagem sobre os que dormem de roupa

O conforto de cada um na hora de dormir é bastante pessoal. No entanto, uma pesquisa realizada pela Cotton USA, revela que a roupa ou a falta dela pode influenciar o relacionamento dos casais que dormem juntos.

Na pesquisa, que avaliou mais de 1.000 britânicos, os resultados revelaram que aqueles que dormem nus têm casamentos e relacionamentos mais satisfatórios, sendo assim,57% dos que dormem nus relataram ser felizes em seus relacionamentos.

Os casais que dormiam juntos nus provavelmente foram incentivados ter intimidade e serem mais abertos devido ao contato pele a pele, apontou o Medical Daily.

A terapeuta e especialista em relacionamentos amorosos, Amber Madison, disse que a proximidade física sugere "eu quero estar perto de você e ter uma luz verde para o sexo". Para ela, a intimidade, a disponibilidade emocional e física é o que mantém um forte relacionamento entre os estressores e os desafios diários.

A pesquisa também analisou hábitos e relações gerais do sono. Roupas sujas no chão, bagunça e camas desarrumadas eram consideradas grandes problemas para os casais. Além disso, comer na cama, ter animais de estimação no quarto e usar meias para dormir também eram considerados irritantes.