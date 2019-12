Os signos do zodíaco que atraem parceiros misteriosos

Alguns signos do zodíaco possuem certo mistério que também acaba atraindo pessoas com essa mesma característica, especialmente para relacionamentos amorosos.

Confira quais são:

Escorpião

Como ser misterioso que não se revela facilmente, o escorpiano gosta de descobrir tudo o que está oculto. Por isso, as pessoas que o desafiam com uma personalidade misteriosa acabam ganhando sua atenção de uma forma diferente. A conquista com o escorpiano nem sempre é lenta, mas aqueles que sabem como surpreender mentalmente ou com gestos ficam casas a frente de outros.

Capricórnio

Mostrando sempre sua verdade aos poucos, o capricorniano se interessa por pessoas que aguçam sua imaginação e curiosidade. Este signo gosta de se surpreender com histórias e características sábias das pessoas que se relacionam, desvendando o mistério do outro aos poucos. Para conquistar um capricorniano, é preciso guardar sempre uma carta na manga.

Aquário

Como aquele que sempre pode trazer algo novo à tona e não se abre facilmente sobre aspectos emocionais, o aquariano tem a capacidade de atrair aqueles que se aventuram no mistério. Este signo gosta de ser surpreendido tanto com habilidades e inteligências que permaneceram ocultas, como também com a maturidade emocional. Ele se sentirá conquistado por aqueles que se deixam conhecer aos poucos sem exigir nada em troca.