Para alguns signos do zodíaco, o bom humor é um ingrediente importante quando falamos de flertes e interesses amorosos.

Descubra os signos que se sentem atraídos por pessoas divertidas:

Gêmeos

Os geminianos são seres sociais que podem se sentir entediados com facilidade. Por isso, eles se sentem atraídos por pessoas divertidas que emitem energia positiva no ambiente em que estao. Este signo prefere manter as pessoas previsíveis ou chatas apenas como amigos.

Libra

A personalidade divertida e sedutora do libriano aprecia pessoas que são naturalmente divertidas e gostam de deixar as coisas fluírem. Ele se envolve com aqueles que preferem conversas inteligentes, mas que não beiram todo momento as criticas. Todo tipo de confrontos, egocentrismo e dramas afastam este signo.

Sagitário

De mente aberta e aventureiro, o sagitariano gosta de pessoas que unem o bom humor, espontaneidade e mente aberta. Este signo ama a liberdade e companhias que autenticas, se afastando daqueles que são controladoras e julgam os outros ou situações de forma intolerante.