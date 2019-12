Os signos do zodíaco que serão mais afetados pela última Lua Cheia de 2019

Este 12 de dezembro, às 12h12, a última Lua Cheia de 2019 ganhará os céus no signo de Gêmeos, marcando um momento intenso que pode atrair grandes mudanças.

Confira os signos do zodíaco que mais serão afetados:

Gêmeos

O geminiano entra com impaciência no centro das atenções e deve ter muito cuidado com o que diz ou como se expressa. Este é um bom momento para atrair novas conexões ou intensificar as existentes, mas também pode fazer alguns se revelarem demais para as pessoas erradas. É preciso ter inteligência emocional para lidar com sentimentos intensos ou confusos, cuidando especialmente seus laços românticos.

Sagitário

A necessidade de se abrir não poderá ser ignorada e conversas difíceis podem acontecer. Será preciso ter muito discernimento para identificar qual é a verdade do outro, tomando cuidado para não projetar apenas suas conclusões sobre ele, assim como diferenciar os empecilhos reais que complicam a relação e evitar “dificultar” as coisas por medo ou mágoa. É hora de lidar com o desconfortável de modo construtivo, buscando ser melhor.

Peixes

A intensidade deste momento pode trazer preocupação e ansiedade; o que pode afetar seu sono e produtividade. Agora, as decisões devem ser tomadas com cautela ou postergadas, preferindo refletir com tempo, calma e com certa distância para não reagir levando as coisas imediatamente para o lado pessoal. A intuição pode ajudá-lo a lidar com esse momento sem afetar os resultados esperados.