Com a chegada do final do ano, tanto a Apple quanto a Google premiam os melhores softwares da sua loja de aplicativos. E em 2019 não poderia ser diferente. A empresa criada por Steve Jobs selecionou dois títulos para coroar como melhor app e melhor jogo do ano. Já a gigante de Mountain View elencou três: melhor aplicativo e melhor jogo, escolhidos pelos usuários, e melhor app selecionado pelos seus editores.

Veja a lista com os melhores aplicativos de 2019 para iPhone e Android.

iPhone

Reprodução/App Store



Preço: R$ 10,90.

Descrição do aplicativo: “o Spectre usa inteligência artificial para te ajudar a tirar fotografias incríveis de longa exposição. Ele pode remover multidões, transformar ruas da cidade em rios de luz, fazer cachoeiras parecerem pinturas e muito mais. Até agora, era difícil fazer longas exposições: manter a câmera estável e adivinhar a quantidade de luz necessária. Mas o Spectre cuida de tudo isso.”.

Reprodução/App Store



Preço: grátis.

Descrição do aplicativo: “dos criadores premiados de Journey (Jogo do Ano de 2013) e do aclamado Flower, surge uma aventura social inovadora que está pronta para aquecer o seu coração. Bem-vindo ao mundo encantado de Sky, um reino animado que está esperando para ser explorado por você e por aqueles que você ama. Em Sky, somos Crianças de Luz, espalhando esperança por um reino desolado para devolver estrelas caídas às suas constelações.”.

Android

Reprodução/Google Play



Preço: grátis.

Descrição do aplicativo: “o Ablo é a sua ferramenta para se conectar e ter conversas individuais com novos amigos de todo o mundo. Leia, escreva e fale no seu próprio idioma. O Ablo traduz as suas mensagens e as suas chamadas por vídeo. Descubra mais sobre a cultura, o idioma e a origem dos seus amigos. Mostre a sua identidade e o seu país. Viaje sem sair de casa. Disponível para todos os dispositivos.”.

Reprodução/Google Play



Preço: grátis.

Descrição do aplicativo: “o jogo oficial de Call of Duty feito exclusivamente para dispositivos móveis. Jogue mapas e modos emblemáticos quando e onde quiser. Battle Royale com 100 jogadores? Partidas rápidas de mata-mata 5V5? Ação zumbi assustadora? Combate só com franco-atiradores? O jogo gratuito Call of Duty — Mobile, da Activision, tem tudo isso.”.

Reprodução/Google Play



Preço: grátis.

Descrição do aplicativo: “com Glitch Video Effects, você pode distorcer o vídeo de maneira artística facilmente. Com apenas um toque,escolha um de vários efeitos de glitch em tempo real e segure para aplicá-lo à gravação de vídeo. Além disso, há efeito VHS, 3D vaporwave, retrô e ferramentas de edição, que fazem o seu material brilhar.”.