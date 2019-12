iPhone com diamantes e desenho de presépio custa mais de R$ 581 mil

Procurando um presente de Natal? Então você deveria dar uma olhadinha no Credo Christmas Star Diamond, um iPhone 11 Pro Max de 512 GB coberto com ouro de 18 quilates e um diamante de três quilates. O produto da Caviar, vendido a 140.850 dólares (aproximadamente R$ 581.654,00), também conta com um desenho do nascimento de Jesus.

Se você estiver achando muito caro, há alternativas: uma versão de prata do iPhone 11 Pro com 64 GB por 9.340 dólares (cerca de R$ 38.558,00) e a versão “brilho” (iPhone 11 Pro, 64 GB), parcialmente coberta de ouro, por 6.370 dólares (aproximadamente R$ 26.297,00). Nenhuma delas, porém, conta com o diamante.

Tirando esses detalhes, tratam-se de iPhones normais, como os vendidos nas lojas.