Homem doa testículo para que seu irmão gêmeo possa ter filhos

Não é ficção científica. Um homem de 36 anos, nascido sem testículos, foi submetido a uma operação de seis horas para receber uma gônada do seu irmão gêmeo idêntico. A cirurgia, que foi realizada na Clínica Infantil da Universidade de Tirsova, em Belgrado, na Sérvia, pretendia dar ao receptor níveis mais estáveis ​​de testosterona.

Segundo o The New York Times, as injeções do hormônio masculino não seriam tão eficazes. Além disso, os médicos queriam tornar os seus órgãos genitais mais naturais e permitir que ele tivesse filhos. A operação foi o terceiro transplante desse tipo. Os dois primeiros foram realizados há 40 anos, também entre gêmeos idênticos.

A ausência de testículos é uma condição rara. “Ele e o seu irmão parecem bem”, disse ao jornal o dr. Dicken Ko, cirurgião e professor de urologia da Escola de Medicina da Universidade Tufts, em Boston, nos Estados Unidos, que voou para Belgrado para ajudar no procedimento. O doador, que já tem filhos, deve continuar com a mesma fertilidade de antes.