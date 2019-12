O romantismo é algo que chama muito a atenção e acaba sendo irresistível para alguns signos do zodíaco.

Confira os signos do zodíaco cujo romantismo é sua fraqueza:

Touro

Teimosos, que não dão o braço a torcer facilmente, os taurinos sabem que o romantismo é algo que pode conquistá-lo com uma facilidade nem sempre desejada por eles. Gestos que demonstrem carinho e dedicação de atenção e tempo fazem este signo balançar e se envolver mais e mais depressa do que pensava.

Câncer

Alguns cancerianos vivem sob a ótica do romantismo e podem ficar muito interessados por quem demonstra seu carinho desta forma. Quanto mais profundos os gestos, mas eles podem se perder em sentimentos e se conectar intensamente com o outro. Ele também pode idealizar o amor mais do que deveria.

Peixes

O romantismo pode ser identificado pelo pisciano das mais diversas formas, mas ele sempre sente muito atraído e tocado por isso. Este signo pode baixar suas defesas para pessoas que demonstram seu carinho a partir de gestos românticos, que nunca passam despercebidos, sejam eles grandes ou pequenos, se entregando intensamente e desenvolvimento sentimento com rapidez.