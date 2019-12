Os signos do zodíaco que serão mais afetados pela entrada de Mercúrio em Sagitário

Mercúrio, o planeta da comunicação, acaba de entrar no signo mais aventureiro do zodíaco; Sagitário, que por sua vez prefere a prefere ação as palavras.

Confira os signos que serão mais afetados por este trânsito que vai de 9 a 28 de dezembro:

Gêmeos

Este pode ser um momento intenso para relacionamentos e novas conexões. A forma que você enxerga e as conclusões que tira sobre os outros serão ainda mais profundas. No entanto, os geminianos que possuem aspectos emocionais bloqueados ou indecisões no campo afetivo podem se sentir esgotados e precisarão de certa cautela. Este é o momento para recarregar suas energias físicas e mentais, se preparando para um período de reavaliação que o ajudará a conseguir o que quer.

Virgem

Sua vida familiar e lar entram em foco e a necessidade de tomadas de ações pode ser intensa. Será preciso ter autoconfiança para lidar com algumas questões, levando em conta sua individualidade e não se deixando manipular pelos outros; pode parecer difícil, mas esta atitude ajudará a fortalecer e aumentar as conexões, especialmente se a paciência não for esquecida. Assuntos inacabados do passado podem retornar.

Peixes

Sua carreira e imagem entram em foco, sugando bastante da sua energia e podendo deixá-lo defensivo. Será preciso buscar a estabilidade e a realização dos seus interesses sem negligenciar seus sentimentos, evitando se sentir sobrecarregado por adiar a resolução de problemas com outras pessoas. Avalie suas responsabilidades e compromissos não só no trabalho e cotidiano, mas também em sua vida pessoal.