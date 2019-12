Decoração: 5 ideias para embelezar uma casa pequena

A partir da década de 90, as pessoas começaram a viver sozinhas nas cidades. Poupar tempo e viver em uma região bem localizada se transformaram em sonho, e a solução para torná-lo realidade é investir em casas e apartamentos pequenos.

A boa notícia é que até mesmo esses ambientes minúsculos podem se converter em um lar aconchegante. Nesta lista, você confere como designers de interiores usam soluções criativas para transformar ambientes diminutos em micro paraísos.

Banheiro

Mats Ekdahl/IKEA

Instale pequenas prateleiras no espaço acima do vaso sanitário para manter os itens em ordem e fora do alcance de crianças. Além disso, adicione ganchos atrás da porta para pendurar as toalhas.

Cozinha

Mats Ekdahl/IKEA

Armazene as panelas e os utensílios em ganchos de parede para poupar o espaço das gavetas. Os ingredientes secos — como farinha, macarrão e cereais — podem ser mantidos em frascos dentro de um carrinho para evitar de encher o armário.

Hall

Mats Ekdahl/IKEA

É possível transformar o hall de entrada em um espaço útil com a ajuda de ganchos. Eles são ótimos para pendurar casacos de visitas. A parte de cima da parede guarda os banquinhos extras, enquanto outro lado pode ser pintado com tinta de quadro-negro para receber desenhos e lembretes.

Quarto

Mats Ekdahl/IKEA

O espaço para dormir, ainda que pequeno, pode ser aproveitado com uma prateleira para livros e luzes de leitura separadas — assim ninguém se incomoda durante a madrugada. Já os armários acima da cama tiram vantagem da altura da parede.

Sala

Mats Ekdahl/IKEA

Para economizar espaço na sala, a melhor aposta é um compacto sofá de dois lugares combinado com um pufe e uma pequena mesa de bandeja. As luminárias criam um clima aconchegante e podem ser usadas como luzes direcionadas para leitura.