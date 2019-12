Chá de salsinha com limão para emagrecer: desintoxica e é ideal para a dieta

Nos últimos anos, o consumo de infusões para perder peso tornou-se popular. O chá de salsinha está ganhando fama por suas propriedades antioxidantes, desintoxicantes e de perda de peso.

"O chá de salsinha pode desintoxicar o corpo, estimular o sistema imunológico, melhorar a visão, proteger contra doenças crônicas, impedir a formação de tumores, ajudar a saúde do coração, diminuir a inflamação, refrescar o hálito, proteger contra a asma, regular a menstruação e reduzir o risco de defeitos congênitos", explicou o portal especializado Organic Facts.

Além dos benefícios mencionados acima, segundo Nueva Mujer, também pode ajudar seu corpo a melhorar o funcionamento, fazendo com que você perca peso.

Como funciona?

O chá de salsa pode ajudar a reduzir e equilibrar os níveis de açúcar no sangue. Isso pode ajudar a perder peso, pois ao acumular muito açúcar no sangue, chegam condições como obesidade e doenças como diabetes.

"Um estudo mostrou que o tratamento de ratos com diabetes com salsa ajudou a melhorar a saúde do fígado e, ao mesmo tempo, reduziu os níveis de açúcar no sangue e o peso corporal", disse Health Line.

Ingredientes

Um punhado de salsinha fresca deixa

2 xícaras de água

1 colher de sopa de limão

1 colher de chá de mel

Preparação

Ferva dois copos de água. Adicione as folhas de salsa e deixe-as por um minuto antes de apagar o fogo. Deixe descansar por 10 minutos e depois coe o líquido. Sirva o chá em duas xícaras, adicione o suco de limão e o mel a gosto e pronto.

FONTE: NUEVA MUJER