Horóscopo semanal: Previsões para cada signo do zodíaco de 9 a 13 de dezembro

Mais uma semana está começando e esta é a previsão para cada signo do zodíaco:

Áries

Semana de desenvolvimento de relações que podem ajudar na carreira profissional. O convidam para muitas eventos e compromissos que podem ajudá-lo no futuro.

Você muda sua aparência e decide começar uma renovação para o novo ano. Você estará muito ocupado e deve ficar muito atento a tudo o que lhe dizem no trabalho. Você pode conhecer alguém especial do signo de Leão, Libra ou Aquário que será muito compatível com você.

Seus números da sorte são 03, 28 e 99 e sua cor é laranja. Voce será guiado para a felicidade e deve aproveitar isso.

Touro

Dias de grande felicidade chegam à sua vida e o amor pode estar do seu lado; evite apenas ser muito dependente. Seus números são 04, 29 e 53. Tente usar a cor azul que trará prosperidade.

É sua hora de crescer e avançar em projetos, mas tente não confiar demais e seja muito cauteloso. Você pode pensar em iniciar uma família. Se você é solteiro, um amor do signo de Câncer ou Libra chega a sua vida.

Vista cores claras para atrair boa energia. Sua sabedoria ajudará a resolver todos os problemas que da sua vida.

Gêmeos

Haverá muita energia positiva ao seu redor e isso ajudará você a crescer profissionalmente e a ter oportunidades futuras. Seu signo é muito inteligente e terá sucesso em tudo que faz, mas evite ser arrogante.

Tenha cuidado com a raiva, lembre-se de as palavras ofensivas podem ser muito ruins. Você faz algumas alterações na aparência. No amor, você se sentirá melhor e pode iniciar um relacionamento com alguém do signo de Áries ou de Libra.

Seus números da sorte são 03, 44 e 67 e sua cor é azul. Toda vez que você sentir algum tipo de dor ou mágoa lembre-se de que é preciso se curar para seguir em frente e ser mais feliz; não ignore seus sentimentos.

Câncer

Você terá muitas pressões no trabalho ou estudo; lembre-se de que você sempre pode avançar melhor quando não deixa a ansiedade tomar conta.

Você se lembra de alguém que não está mais com você e deve perdoar; tente conversar e dizer o que sente. Não desanime e resolva suas pendencias com calma. Seus números da sorte são 07, 23 e 81 e sua cor é o azul.

Momento de tomar as decisões importantes entre o bem e o mal; faça analises responsáveis e ouça sua intuição.

Leão

Dias de trabalho pendente e projetos para o próximo ano. Seu signo será sempre um líder em tudo que você faz e é por isso que todos esperam que você tome a iniciativa.

Não entre em triângulos amorosos ou se envolva com duas pessoas ao mesmo tempo, porque mais cedo ou mais tarde um mal entendido pode complicar as coisas;

Você recebe um presente inesperado. Um amor do signo de Capricórnio pode querer iniciar um relacionamento. Seus números da sorte são 00, 13 e 56 e sua cor é o vermelho. Tente não tomar decisões que prejudiquem as outras pessoas.

Virgem

Você estará ocupado e fará pagamentos. Seu signo é muito cauteloso e deve continuar assim especialmente na vida financeira.

Evite imaginar coisas que não concretas no relacionamento. Lembre-se que você decide com quem está ou não, então tente encontrar a felicidade.

Seus números da sorte são 04, 15 e 60. Este é um momento de pedir proteção e confiar que os problemas começarão a se resolver.

Libra

Dias de trabalho duro até o final do ano. Evite falar sobre sua vida pessoal, pois as fofocas podem complicar os ambientes que você frequenta. Seus números da sorte são 2, 18 e 70. Use mais amarelo para atrair abundância.

Não brigue com seu parceiro e desfrute de seu relacionamento com mais paciência. Seu signo é mais compatível com Capricórnio e Peixes. Cuide mais da saúde e evite tomar atitudes que podem prejudicar sua saúde.

Este é um momento de serenidade, mas se você se sentir desconfortável ou não souber o que fazer diante de um problema, trabalhe sai força espiritual e tente ficar bem consigo.

Escorpião

Energias densas ou dificuldades no trabalho e vida pessoal exigirão calma. Evite se estressar para não piorar os problemas.

Já não procure por um amor que não deu certo e lembre-se que quem não fala com você é porque não está interessado. Feche esse círculo vicioso e conheça mais pessoas.

Seus números da sorte são 04, 16 e 77. Use a cor azul para se proteger. Não seja mais tão dramático, pois tudo tem uma solução. Você viajará em breve. Um novo amor lhe dará algo de que você gostará muito.

Boa hora para iniciar negócios. Apenas tente amenizar as pressões em sua vida cuidado melhor de si.

Sagitário

Muitas surpresas e presentes estão chegando. Seu signo é atrai a sorte e seus melhores números são 01, 22 e 39. Use a cor amarela para atrair abundância.

Serão dias de grande pressão no trabalho devido ao final do ano e mudanças na empresa, por isso tente estar muito atento a tudo para ouvir e fazer propostas.

Você é convidado para uma viagem que pode ser muito positiva e renovará as energias. Evite ser infiel e tente ser mais estável no amor. Pare de pensar que os outros querem machucá-lo e tenha pensamentos positivos para atrair boas energias.

Capricórnio

Organize sua vida no trabalho e estudo. Lembre-se de que você está nos últimos dias do ano e é muito importante não deixar as coisas inacabadas para ter novas ideias. Você recebe dinheiro extra e deve tentar economizar ou pagar dívidas.

Cuide de problemas de dor de cabeça e estresse fazendo algum tipo de relaxamento e meditação para que sua mente não fique tão saturada. Você continuará muito bem com seu parceiro atual. Os solteiros podem atrair novos pretendentes.

Você terá sorte com os números 08, 24 e 66;Tente usar branco para atrair abundância. Situações amorosas e problemas legais começam a se resolver.

Aquário

Preste atenção no trabalho, pois haverá muitos problemas e fofocas ao seu redor. Se acalme e não caia em provocações. Tenha discrição com seus projetos e vida pessoal. Um o procura para fazer um convite.

No amor, lembre-se de que tudo o que acontece é por alguma coisa e evite ficar deprimido por pessoas que não o valorizam. Além de Peixes ou Leão entrará em sua vida e pode ser muito compatível. Você pensa em ter um bebê ou deseja dar um passo no relacionamento.

Seus números da sorte são 15, 23 e 29. É preciso começar a compreender acontecimentos e tomar decisões em sua vida.

Peixes

Você terá boas notícias e está passando por um bom momento. É uma boa hora para mudar de emprego ou iniciar um negócio para ter mais dinheiro. Cuidado com perdas ou fraudes e tenha mais cautela em sua vida.

Fique atento aos problemas de depressão e ansiedade e procure ajuda se necessário. Melhore seu estilo de vida para se sentir com mais energia.

Seus números da sorte são 03, 18 e 24. Use mais amarelo para atrair abundância. Busque proteger sua mente da energia ruim de outras pessoas e evite confiar com facilidade.