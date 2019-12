Estas são as propriedades que farão do espinafre um alimento essencial na sua dieta

Se você pensa em incluir mais vegetais na dieta, recomendamos o espinafre, um vegetal que contém vários nutrientes e vitaminas que favorecem a estabilidade do corpo e pode ajudar em problemas de saúde como asma, diabetes e pressão arterial.

O espinafre é conhecido como ouro verde por seus muitos benefícios à saúde. É amplamente considerado como um alimento saudável devido à composição nutricional que inclui vitaminas e minerais, fitoquímicos e bioativos.

De acordo com o sítio estrangeiro Nueva Mujer, esta é uma fonte comprovada de nutrientes essenciais, como caroteno, ácido ascórbico e vários tipos de minerais.

A cor verde intensa que o espinafre possui indica que contém provitamina A e, acima de tudo, uma boa quantidade de ácido fólico relevante na formação do material genético.

Benefícios do espinafre para a saúde

Diabetes

Eles contêm um antioxidante conhecido como ácido alfa-lipoico, que demonstrou reduzir os níveis de glicose e aumentar a sensibilidade à insulina.

Asma

O espinafre contém beta-caroteno, um nutriente que reduz os níveis de risco de desenvolver asma.

Reprodução/ Pixabay

Pressão arterial

Devido ao seu alto teor de potássio, o espinafre é recomendado para todos aqueles com pressão alta para bloquear os efeitos do sódio no organismo.

Ossos fortes

O consumo adequado de vitamina K, presente no espinafre, é importante para uma boa saúde óssea.

Regularidade intestinal

Como este vegetal é rico em fibras e água, ajuda a prevenir a constipação e a ter um aparelho digestivo saudável.

Pele e cabelo saudáveis

É rico em vitamina A, necessário para a produção de sebo, a fim de manter o cabelo hidratado. A vitamina A também é essencial para o crescimento de todos os tecidos do corpo, incluindo pele e cabelo.