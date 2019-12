7 motivos que podem fazer uma mulher trair

A infidelidade pode ser motivada pelos mais diversos motivos e, além disso, é algo que pode acontecer com homens e mulheres.

De acordo com Robert Weiss, terapeuta sexual e autor especializado em sexo e compulsão sexual na era digital, a traição feminina geralmente ocorre devido a sete razões.

Confira:

Elas se sentem subestimadas, negligenciadas ou ignoradas.

Neste caso, a mulher se sente mais como uma empregada doméstica, babá ou prestadora de serviços financeiros do que esposa ou namorada. Portanto, elas procuram uma situação externa que as valide pelo que realmente são, e não pelos serviços que executam.

Elas desejam intimidade.

As mulheres tendem a se sentir mais valorizadas e conectadas por meio de interação emocional do que sexual. Eles preferem conversar, se divertir, refletir e construir uma vida social, etc. Quando eles não sentem esse tipo de conexão com o parceiro ou parceira, podem procurá-la em outro lugar.

Elas são esmagadas pelas necessidades dos outros.

Pesquisas recentes indicam que muitas mulheres, apesar de alegarem amar o parceiro, a casa, o trabalho e a vida profundamente, são infiéis. Isso ocorre porque elas se sentem pouco apoiadas e sobrecarregados por terem que ser tudo para todas as pessoas o tempo todo, então acabam procurando por sexo extraconjugal como forma de viver a vida.

Elas estão sozinhas.

As mulheres podem sentir a solidão em um relacionamento por várias razões. Seu parceiro ou parceira pode trabalhar duro ou simplesmente não estar emocionalmente disponível. Qualquer que seja a causa, elas se sentem sozinhas e buscam conexão através da infidelidade para preencher o vazio.

Elas esperam muito de um relacionamento.

Algumas mulheres têm expectativas irracionais sobre o que seu parceiro ou parceira e relacionamento devem oferecer. Eles esperam que o parceiro atenda a todas as suas necessidades 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano e, quando não o fazem, procuram a atenção de outras pessoas.

Elas estão respondendo ou recriando um trauma ou abuso.

Às vezes, as mulheres que sofreram um trauma profundo na vida (na infância ou na idade adulta), especialmente o trauma sexual, podem usar a traição para "recriar" esse trauma como uma maneira de tentar controlá-lo ou dominá-lo.

Não fazem sexo satisfatório.

As mulheres também gostam de sexo e, se não o fazem com seu conjugue ou não gostam por alguma razão, elas podem buscar a satisfação com outra pessoa.