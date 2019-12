Os signos que sempre fazem o oposto do que os outros aconselham

Alguns signos do zodíaco costumam fazer suas próprias regras e não agem de acordo com os conselhos das outras pessoas.

Confira quais são :

Áries

Se o ariano é avisado para não fazer algo ou arriscar, ele fica ainda mais determinado em provar o contrário. Portanto, sua teimosia é para traçar o próprio caminho, mesmo que isso signifique errar; ele aprende com sua falha e guarda experiência, por isso a decisão final sempre será dele.

Touro

O taurino não acredita que alguém possa saber mais do que ele sobre sua vida. Por isso, ele pode ignorar o aviso dos outros e refletir sobre as consequências de uma forma muito particular. Eles pensam antes de agir, mas se guiam apenas pelas próprias ideias.

Gêmeos

O geminiano pode ser muito cordial e atencioso ao ouvir o conselho dos outros, mas no final das contas, seguem seu próprio coração. Eles precisam de uma flexibilidade e capacidade de mudar as coisas que nem todas as pessoas entendem e por isso demoram para tomar as próprias decisões, mas fazem isso de forma individual.

Aquário

O aquariano é muito independente para aceitar que alguém diga o que ele deve fazer. Este signo sempre tenta fazer as coisas de forma autentica e isso significa seguir o próprio instinto, indo contra tudo e todos que ele não considera originais. Sua criatividade não é sufocada por conselhos, mesmo que as outras pessoas só queiram ajudar.