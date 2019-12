O conselho especial para cada signo iniciar a semana da melhor forma

Mais uma semana está começando e cada signo do zodíaco receberá um conselho para aproveitar os próximos dias da melhor forma. Confira:

Áries

Não deixe o nervosismo traí-lo. Lembre-se que sempre enfrentaremos obstáculos e quando agimos com respeito, responsabilidade e paciência, podemos sair ainda mais fortalecidos.

Touro

Não seja vítima das próprias palavras e controle sua agressividade para não afastar pessoas importantes ou complicar ainda mais as situações.

Gêmeos

Evite conflitos desnecessários e seja mais livre para aproveitar os momentos de amor, amizade e as relações no trabalho.

Câncer

A ansiedade é uma má companhia e será preciso construir o que você deseja com trabalho e paciência. Lembre-se de que tudo tem seu tempo e hora certa.

Leão

Seja mais tolerante com aqueles que pensam diferente e evite levar as criticas para o lado pessoal. É preciso enxergar as boas intensões e evitar brigar.

Virgem

Todos precisamos curtir e agradecer a vida. É hora de ser responsável, mas também abrir o coração para se apaixonar e aproveitar o mundo ao seu redor.

Libra

Evite ser inconstante e procure sempre dar o seu melhor. A calma irá ajuda-lo a perseguir seus objetivos e o otimismo trará ainda mais possibilidade de se conseguir o que quer.

Escorpião

Escute sua intuição e aplique sua capacidade analítica para conseguir o que deseja. Seja cauteloso com suas reações no amor, prezando sempre a paciência.

Sagitário

Situações tensas no amor pedem paciência e sabedoria. Seja cauteloso e deixe o orgulho de lado para agir com mais clareza.

Capricórnio

Tenha cuidado com as suas “críticas construtivas” e entregue mais amor aos outros do que cobranças. É hora de buscar a harmonia.

Aquário

Perdoar é uma forma de seguir em frente, portanto, não deixe o ciúme e a mágoa vencer. Você ficará bem.

Peixes

Você ficará mais lúcido do que nunca e pode ter uma maior percepção das coisas. No entanto, tente relaxar para não entrar em maus entendidos e se sentir mais ofendido do que o normal.