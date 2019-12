Os signos do zodíaco que atraem muita sorte

Algumas pessoas atraem com mais facilidade bons acontecimentos e são conhecidas por sua sorte. De acordo com a astrologia, isso também pode estar relacionado ao seu signo do zodíaco.

Confira os signos mais sortudos do zodíaco:

Sagitário

Eles são governados por Júpiter, que é conhecido como o planeta da sorte, portanto, sua sorte é algo inato, natural. Certamente sua personalidade esperançosa e entusiasta, favorece o sagitariano a encontrar o lado positivo em todas as experiências vive.

Peixes

O pisciano também é governado por Júpiter e atrai a sorte principalmente em suas relações pessoais. Pode não ser tão evidente, mas a pessoa regida pelo signo de peixes sempre encontra grandes pessoas no seu caminho que, inclusive, podem ajudá-los bastante.

Aquário

O aquariano atrai a sorte porque sua energia está sempre em movimento e ele experimenta constantes mudanças na sua vida. Ao abrir as portas para as oportunidades da vida, a sorte se torna sua grande companheira.