Previsões para Dezembro de 2019: o que a Numerologia diz sobre o Amor

A Numerologia traz as Previsões para Dezembro de 2019 inspirada na combinação entre os número 3 e 6.

2019 traz a energia do 3 (2+0+1+9=12=1+2=3)

Dezembro é representado pelo 6 (Ano Universal 3 + Mês 12 = 15 = 1+5 = 6)

Vem aí, portanto, um período em que o lado sonhador, romântico e idealista está em alta. Isso porque os números 3 e 6 simbolizam a valorização da beleza, da sedução e do amor. Também representam predisposição aos relacionamentos em geral, isto é, a uma vida social mais ativa. Além da busca por mais prazer, diversão e celebrações.

Sendo assim, em dezembro de 2019, aproveite para seduzir, encantar, sair mais e se divertir, abrindo-se para o romance e para relações sociais repletas do espírito de camaradagem. Afinal, os simbolismos do 3 e do 6 são diretamente associados à amizade.

SEUS NÚMEROS E SUAS PREVISÕES PARA DEZEMBRO DE 2019

Com a Numerologia é possível oferecer previsões personalizadas sobre o amor para solteiros e comprometidos com base no seu Ano Pessoal, seu Trimestre Pessoal e seu Mês Pessoal. Para saber seus números faça o seguinte:

Ano Pessoal e Trimestre Pessoal podem ser acessados gratuitamente no Mapa do Ano.

Mês Pessoal pode ser visto gratuitamente nas Previsões Numerológicas.

As previsões para dezembro de 2019 que trago aqui indicam as principais oportunidades e desafios que você pode viver nos relacionamentos. Mas vale lembrar que para uma análise mais profunda do seu momento afetivo é indicado consultar a versão completa das previsões numerológicas.

ANO PESSOAL 1 – TRIMESTRE PESSOAL 4 – MÊS PESSOAL 4

SOLTEIROS

A simbologia do 4 (de seu Mês e Trimestre Pessoais) aponta para o potencial concretizador e o 1 do seu Ano Pessoal é indicador de uma fase propícia para inícios. Isso indica que você poderá começar de fato um relacionamento amoroso. Todavia, não uma relação sem compromisso.

Essa repetição do 4 mostra o quanto o desejo é por um vínculo, sólido, repleto de segurança e com foco no longo prazo. Ou seja, construir de fato uma relação que seja consistente e estável. Talvez a barreira maior para começar uma ligação afetiva seja a falta de tempo por haver sobrecarga de responsabilidades e foco em produzir, trabalhar e dar conta dos deveres por meio dos quais conseguirá ter mais destaque, independência e conquistas pessoais.

COMPROMETIDOS

Pode ser mais difícil ter tempo para o lazer e o romance com a pessoa parceira nesse período. Dezembro pode lhe apresentar alguns deveres e compromissos que demandarão muito de você. Com muito planejamento e execução produtiva e dinâmica, você poderá dar conta dessas maiores responsabilidades (familiares e profissionais, principalmente).

E terá de fazer uso eficiente desse tempo para encontrar brechas na agenda, a fim de incluir ali programas de lazer com seu par. Mas se vocês ainda não formalizaram o laço que os une, dezembro será excelente para solidificarem as bases desta relação, assumindo namoro, noivando ou se casando.

E caso já estejam juntos há mais tempo, dezembro pode ser um mês espetacular para ter filho, constituir família, reformar ou comprar um imóvel, enfim, reestruturar as bases da união.

ANO PESSOAL 2 – TRIMESTRE PESSOAL 5 – MÊS PESSOAL 5

SOLTEIROS

Talvez o lado carente da simbologia do 2 (do seu Ano Pessoal) perca para a predominância do desejo de mais liberdade (em função da repetição do número 5 em seu Mês e Trimestre Pessoais). Sendo assim, possivelmente preferirá manter-se na condição solteira ao invés de se relacionar com alguém.

Na verdade, as chances de relacionar são grandes. Todavia, se for nesse clima leve e sem o peso de um compromisso restritivo, ótimo. Inclusive, há fortes possibilidades de conhecer alguém em alguma viagem, curso ou participação em algum grupo (virtual ou presencial) em dezembro.

COMPROMETIDOS

Pode ser que você depare com alguma crise na vida a dois em dezembro. Porque a simbologia do 5 (ainda mais repetida em dezembro por representar tanto seu Mês Pessoal quanto seu Trimestre Pessoal) aponta para algum imprevisto ou insatisfação (seja sua ou de seu par) que demandará ajustes e mudanças, a fim de alterarem a maneira como dão e recebem afeto.

O número 2 pede diálogo e decisão justa. Portanto, converse com a pessoa parceira sobre o que está insatisfatório para si e para ela. E busquem novidades, novas experiências e renovação da forma como têm se relacionado. Se não chegarem a um denominador comum, poderão preferir se separar.

ANO PESSOAL 3 – TRIMESTRE PESSOAL 6 – MÊS PESSOAL 6

SOLTEIROS

O amor está no ar. Os números 3 e 6 são os mais diretamente associados ao desejo por um relacionamento afetivo. Por isso, em dezembro, prepare-se para aproveitar alguma oportunidade de engatar um romance com alguém. No mínimo, você estará desejando viver uma relação afetiva e sonhará com alguém e o vínculo entre vocês.

Cuidado apenas para não ficar apenas no plano mental e no idealismo romântico ao sonhar com uma vida a dois perfeita, mas sem querer de fato experimentar. Saiba que não existe ninguém perfeito nem relação perfeita, mas que você tem plenas condições de se relacionar de um jeito bastante prazeroso, divertido e harmonioso com alguém neste mês.

COMPROMETIDOS

Em dezembro, é fundamental que você dê vazão a um maior romantismo. Porque os números 3 e 6 são associados ao amor. Sendo assim, use e abuse da beleza, da sedução e de um poder de encantamento maior em dezembro para criar um clima afetivo bastante prazeroso entre você e seu par.

Procure cultivar a convivência mais romântica neste período, expressando os seus sentimentos para a pessoa parceira por meio de palavras, presentes e companheirismo cativante.

Namore, divirta-se, faça mais sexo. Há, inclusive, fertilidade no ar. Dependendo da idade e condições de vocês, as chances de gravidez são maiores. Se já têm filhos, poderão curtir ainda mais a convivência com eles.

ANO PESSOAL 4 – TRIMESTRE PESSOAL 7 – MÊS PESSOAL 7

SOLTEIROS

A desconfiança está no ar. O medo de amar pode estar a todo vapor. Os números 4 e 7 são bem reservados, seletivos e exigentes. Portanto, se for para se relacionar, terá de ser com alguém que realmente conseguiu lhe convencer de um jeito prático e profundo que é uma pessoa confiável e com a qual você poderá construir um vínculo sólido e íntimo.

A segurança e a fidelidade estarão pesando na balança. Se não houver esse pré-requisito, você simplesmente preferirá o “antes só do que mal acompanhado”. E direcionará sua energia para os estudos, as pesquisas, a reflexão, a introspecção e as responsabilidades profissionais ou familiares que provavelmente estarão maiores em dezembro.

COMPROMETIDOS

Neste período, talvez você se perceba com um comportamento mais desconfiado em relação ao seu par. Suspeitas de traição, engano ou o medo de perder a pessoa amada.

Encarar certas limitações, inclusive sexuais, por um travamento maior – seja em função de maiores responsabilidades familiares ou profissionais, seja em decorrência de algum sintoma físico – será essencial para se planejar e buscar soluções inteligentes e graduais que contribuirão para atingir um novo nível de confiança, entrega, intimidade e segurança na vida a dois.

ANO PESSOAL 5 – TRIMESTRE PESSOAL 8 – MÊS PESSOAL 8

SOLTEIROS

Pode ser que em dezembro você encontre alguém do passado. Isso costuma acontecer com frequência quando passamos por um ciclo simbolizado pelo 8. E você estará no Mês e no Trimestre Pessoais 8. E, por estar num ano repleto de surpresas e momentos inesperados, esse 5 de seu 2019 aponta para o reencontro surpreendente. Ou simplesmente lembranças mais fortes em relação a alguém com quem teve uma ligação forte.

Aproveitar essas experiências para refletir a respeito de como pode viver uma relação afetiva mais madura e segura poderá repercutir positivamente em uma mudança de atitude quando começar a se relacionar novamente. Além disso, neste mês, talvez as responsabilidades profissionais, familiares ou mesmo alguma viagem, tal como uma viagem a trabalho, podem reduzir as oportunidades de se relacionar afetivamente.

COMPROMETIDOS

Pode ser que o trabalho, a família ou responsabilidades maiores em alguma outra área tomem bastante do seu tempo. Isso pode dificultar a vivência do amor entre você e seu par.

Será fundamental administrar bem o seu dia-a-dia para ter essas oportunidades de viver momentos de lazer e prazer com seu par. Inclusive, poderá aproveitar o lado realizador do simbolismo do 8 para implementar de forma prática as mudanças que tanto está almejando para a relação entre você e a pessoa parceira.

É hora de concretizar de fato as alterações para ter uma vida amorosa mais satisfatória com a pessoa amada. Nesse sentido, investir seu dinheiro em alguma viagem, curso ou mudança poderá ser uma ótima estratégia renovadora do amor.

ANO PESSOAL 6 – TRIMESTRE PESSOAL 9 – MÊS PESSOAL 9

SOLTEIROS

Quando 9 e 6 estão conjugados em um mesmo mês, tal como em dezembro na sua vida, isso tende a indicar um período bastante romântico. Daí você pode sonhar mais com uma vida amorosa linda e maravilhosa. Mas cuidado para não ficar alimentando um laço afetivo platônico, isto é, apenas na sua imaginação, evitando um vínculo de fato.

Porque a tendência idealista tanto do 6 quanto do 9 pode preponderar e você fugir de um relacionamento justamente por medo de se decepcionar ao ver que a pessoa sonhada (o príncipe ou a princesa encantada) é humana, naturalmente imperfeita. E que você também é. E que não existe relacionamento perfeito.

Então, se quer mesmo aproveitar essa tendência amorosa de dezembro, coloque um pouco os pés no chão e vivencie na prática do dia-a-dia um vínculo marcado pelo companheirismo cativante e repleto de propósito.

COMPROMETIDOS

Dezembro é um mês em que você poderá ajudar consideravelmente a pessoa parceira. Porque tanto o 9 (de seu Mês e Trimestre Pessoais) quanto o 6 (de seu Ano Pessoal) simbolizam atitude prestativa e doadora. Por isso, auxiliar, aconselhar, confortar e se doar para seu par será forte tendência em dezembro. Ou o contrário, ou seja, você receber esse colo e essa ajuda da pessoa amada.

Também poderão realizar um grande sonho neste mês, uma vez que há o potencial lindo na simbologia do 9 de se alcançar uma meta há muito sonhada, tal como uma viagem marcante, o casamento, o nascimento de uma criança na família.

Também é necessário dizer que alguma divergência entre você e seu par poderá gerar forte insatisfação e demandar muito diálogo para se ajustarem e fazerem o vínculo renascer. Caso não cheguem a um acordo, existe a possibilidade do término.

ANO PESSOAL 7 – TRIMESTRE PESSOAL 1 – MÊS PESSOAL 1

SOLTEIROS

Se você estava esperando o momento para ter a coragem de enfrentar os seus medos de amar, especialmente o de sofrer traição, abandono ou de perder a pessoa parceira, este período chegou.

Em dezembro, a coragem acentuada da simbologia do 1 (em seu Mês e Trimestre Pessoais) estará a serviço de seu Ano Pessoal 7, isto é, poderá ser direcionada para a superação desses receios, a fim de criar um vínculo de confiança e intimidade que tanto sonha.

Aproveite ainda a força de começar da simbologia do 1 para iniciar um relacionamento, caso alguém confiável e que mexa com você apareça ou esteja em sua vida.

COMPROMETIDOS

Talvez você desejará iniciar um novo ciclo em seu relacionamento amoroso. A simbologia do 1 (reforçada no Mês Pessoal e no Trimestre Pessoal) está aí apontando para o forte potencial de recomeço, renovação e mais estímulo na vida a dois, inclusive em termos de intimidade sexual.

Situações novas e diferentes entre você e seu par também demandarão mais entrega e confiança na troca de vocês, a fim de se adaptarem e encontrarem soluções inventivas para superar quaisquer medos, barreiras ou obstáculos na forma de darem e receber amor.

ANO PESSOAL 8 – TRIMESTRE PESSOAL 2 – MÊS PESSOAL 2

SOLTEIROS

O desejo de se relacionar estará maior em dezembro. Porque o simbolismo do 2 (associado diretamente ao companheirismo) estará acentuado, uma vez que se encontra presente tanto no seu Mês Pessoal quanto no seu Trimestre Pessoal 2.

Então, se você encontrar alguém que realmente lhe transmita segurança (algo fundamental tanto para o 2 quanto para o 8), poderá aproveitar o potencial concretizador de seu Ano Pessoal para viver de fato um relacionamento. E que as bases dele sejam construídas para que possa ser duradouro, estável e repleto de justiça no dar e no receber afeto.

COMPROMETIDOS

Haverá no mínimo uma divergência entre você e a pessoa parceira neste mês, especialmente em termos financeiros ou no modo como vêm dividindo as responsabilidades familiares, residenciais e domésticas. Muito diálogo e senso de justiça afiado serão necessários, a fim de ajustarem essas diferenças e entrarem em acordo.

Essa maturidade na forma de negociarem e entrarem em harmonia nessas decisões práticas, materiais, financeiras ou familiares será fundamental para reconstruir as bases de companheirismo entre vocês. E, assim, atingirem um nível mais estável e bem-sucedido de união afetiva.

ANO PESSOAL 9 – TRIMESTRE PESSOAL 3 – MÊS PESSOAL 3

SOLTEIROS

Tendo em vista que a simbologia do 3 e do 9 são diretamente associadas ao romance, você poderá desfrutar deste período tão favorável ao amor. Se não quiser um compromisso sério, poderá simplesmente namorar mais, transar, enfim, se divertir e curtir o prazer.

Ainda mais que você estará com um poder de sedução maior, chamando a atenção e com um magnetismo considerável.

COMPROMETIDOS

Em dezembro, você poderá aproveitar bastante maiores momentos de prazer ao lado da pessoa parceira. Sair, dançar, divertir, namorar, transar, enfim, desfrutar ao máximo com seu par um dezembro intenso emocionalmente. No mínimo, buscar mais leveza na vida a dois, convivendo de forma bem romântica com a pessoa com a qual se relaciona. Tenha uma especial atenção para os dramas.

Porque tanto o 9 quanto o 3 têm uma dramaticidade gigante e alguma fase que for ruim, poderá ser considerada horrível; e outra que for boa, ser sentida como maravilhosa. O importante é rir de si, levar com bom humor este momento e saber que tudo passa.

Mas que é possível aproveitar pra valer aquilo que viverá neste mês ao lado de seu par, inclusive podendo viajar, uma vez que o número 9 de seu Ano Pessoal está associado a viagens e o 3 (de seu Trimestre e Mês Pessoais) ao lazer. Se puder tirar uma férias, melhor ainda!

+ Tudo que você quer saber sobre signos: características, elementos e mais.

+ O que você espera para sua vida em 2020? Veja previsões da Astrologia, Numerologia e Tarot para você.

+ Veja quais são as previsões para os signos em 2020 e como aproveitar as oportunidades.

+ Quer entender melhor sua personalidade? Leia o significado da combinação do seu signo com ascendente.

Yubertson Miranda

Yubertson Miranda é numerólogo, astrólogo e tarólogo e é graduado em Filosofia. Ama encontrar significado nos eventos do dia a dia. É autor das análises numerológicas do Personare.

[email protected]