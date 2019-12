Os signos que se atraem por pessoas espontâneas

A espontaneidade é uma qualidade muito atraente, especialmente romanticamente, para alguns signos do zodíaco.

Confira aqueles que se interessam por pessoas espontâneas:

Áries

O ariano ama pessoas de personalidade espontânea, entusiasmada e ousada, mas que não aparentam esses comportamentos apenas para chamar a atenção. Isso faz tudo mais emocionante e intenso para ele, que gosta muito da fase de conquista das relações.

Sagitário

Pessoas de mente aberta e com senso de humor combinam muito com o espirito aventureiro deste signo. Por isso, o sagitariano vê a espontaneidade como uma grande qualidade, que o faz se aproximar do outro de forma mais fácil e sincera.

Capricórnio

Pessoas que impressionam com a conversa, adaptabilidade e humor sempre impressionam o capricorniano. Este signo nem sempre se abre com facilidade, mas quando está ao lado de gente espontânea costuma se sentir mais leve e consegue se conectar com o outro de forma especial.

Peixes

Pessoas que usam sua espontaneidade para a arte e são abertas a se conectar com quem está ao seu redor são as favoritas dos piscianos. Quando conhece alguém especial, este signo gosta de se aprofundar no outro, o que é muito mais propício com aqueles que não temem viver o aqui e o agora.