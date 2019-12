Os signos do zodíaco que estão desejando um novo amor

Neste fim de semana, alguns signos do zodíaco começam a sentir falta de viver um grande amor e podem abrir novamente seu coração.

Confira quais são:

Capricórnio

Neste domingo sua energia começa a se movimentar e as portas para o romance se abrem, aumentando seu desejo de encontrar alguém especial. Para os comprometidos, esse momento será incrível, já as pessoas que estão situações incertas e começando a se apaixonar, devem pensar muito bem antes de falar ou demonstrar seus sentimentos para não se arrepender mais tarde. Seu lado emotivo pode aflorar.

Aquário

O fim de semana começa movimentado e as energias contribuem para uma conexão pacífica com o parceiro, propiciando momentos românticos e íntimos. Infelizmente, os solteiros podem sentir carência e necessidade de ter alguém para amar, se frustrando ao ver as portas do amor fechadas. Neste momento, é preciso sentir e entender melhor alguns sentimentos, para só então começar a procurar alguém especial sem correr o risco de aceitar “qualquer coisa” apenas por carência.

Peixes

O fim de semana pode atrair uma energia mais descontraída e simpática que fará toda a diferença na conquista. No entanto, seu desejo de conexão deixa de ser tão casual e busca mais romantismo. O lado sonhador precisará ser controlado, mas isso não significa que você não deve seguir em frente se está ao lado de alguém que realmente gosta, apenas tente não enxergar potencial demais em pessoas que acaba de conhecer.