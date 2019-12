Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 6 a 8 de dezembro

Chegamos ao primeiro fim de semana de dezembro e ele pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões astrológicas para os próximos dias:

Áries

Não desista, pois seu signo é um perfeccionista em tudo o que faz. Depois de tentar e não se conseguir mude seus projetos e vá em frente para sair vitorioso. É hora de definir bem seus sentimentos e não se envolver mais em triângulos amorosos ou traições.

Você terá muita compatibilidade com os signos de Câncer, Libra e Escorpião. Você quita uma dívida do passado e recebe um convite. Você terá sorte com os números 00, 15 e 23. Não fale tanto sobre seus triunfos ou sonhos, pois muitas pessoas podem emanar más vibrações.

Você sai vitorioso de um problema que o estressava. Tente esquecer um amor do signo de Gêmeos ou Virgem que só brincava com seus sentimentos. Um momento em família será muito grato.

Touro

Durante este fim de semana, você resolve pendencias e outras atividades. É momento de classificar suas prioridades para não se sentir tão pressionado depois.

Às vezes você é muito desconfiado e inseguro no amor; aposte no diálogo e esclareça sempre todas as dúvidas que tiver. Sua compatibilidade será com os signos de Gêmeos, Leão e Libra. Você terá sorte com os números 04, 15 e 89; tente se vestir com cores fortes para que a abundância esteja mais próxima da sua vida.

Tome cuidado com bebidas alcoólicas e evite comer coisas muito gordurosas para não se sentir mal mais tarde. Alguns amigos estão procurando por você para convidá-lo para uma viagem no final do ano. Não dê conselhos se não for solicitado; lembre-se de que é melhor ficar longe de qualquer situação ou problema do tipo.

Gêmeos

Você faz alguns pagamentos. É importante que você resolva suas dívidas para ficar mais calmo. Você enfrentará estresse no trabalho, mas deve ter boas atitudes e evitar ficar na defensiva.

Um amor do signo de Áries ou Virgem estará muito próximo de você. Lembre-se de que quando seu signo está comprometido, ele sempre se sente ainda mais motivado a alcançar o que quer.

Você recebe um convite e conhecerá pessoas muito importantes que o ajudarão a crescer no local de trabalho. Você corrige uma questão legal pendente há algum tempo.

Lembre-se de que você está no seu melhor mês e é por isso que todas as portas do sucesso se abrem; aproveite. Você terá sorte com os números 05, 21 e 30. Tente usar azul ou branco para atrair a abundância.

Câncer

Você enfrentará muitas pressões de trabalho e haverá mudanças de emprego; portanto, tente ficar calmo e não brigue com seus colegas ou equipe. Uma gravidez surpresa pode surpreendê-lo.

Tenha cuidado com problemas legais e tente resolver as pendencias antes do final do ano. Seu signo é sentimental e sempre que está com vários parceiros ao mesmo tempo sente que sua energia positiva diminui. Cuide-se mais.

Você recebe dinheiro extra e seus números da sorte são 41, 55 e 90. Use mais laranja para atrair abundância para sua vida. Você faz alguns consertos em sua casa. Não se preocupe tanto com o que os outros pensam de você, lembre-se de seguir em frente e ser persistente para alcançar o sucesso.

Leão

Muitas surpresas agradáveis ​​chegarão à sua vida profissional durante este fim de semana. Você receberá reconhecimento e um convite especial. Sua sorte virá com os números 00, 17 e 98. Tente usar cores fortes para atrair abundância.

Você é um dos mais sociáveis ​​do zodíaco e sua presença é solicitada, especialmente em viagens. Tenha cuidado com roubos de rua, especialmente ao fazer compras de Natal. Cuide melhor da sua saúde.

Não esqueça seu coração nobre e não mude mesmo em tempos difíceis. Um amor do passado deseja retornar; tente ser claro sobre o que sente com você mesmo e com ele. Lembre-se de que você não deve economizar em sua saúde.

Virgem

Você recebe novas oportunidades de emprego e projetos de negócios. Seu signo sempre busca prosperar e pensa no futuro; você está no momento ideal para alcançar o que deseja, portanto, não hesite se tiver oportunidades.

Cuidado com as traições no amor. Lembre-se de que o este é um sentimento que não deve ser comprado; portanto, não se sinta obrigado a dar presentes muito caros para expressar seus sentimentos.

Aqueles que são solteiros terão muita sorte no amor e serão compatíveis com os signos de Áries, Touro ou Aquário. A sorte chega com os números 21, 33 e 90. Uma gravidez pode acontecer.

Libra

Você terá muitas pressões no trabalho. Lembre-se de que seu signo quando fica desesperado e costuma ter um temperamento explosivo. Por isso cultive a paciência e calma, especialmente no trabalho.

Você recebe dinheiro extra pela venda de um carro ou propriedade. No amor, você continua conhecendo pessoas compatíveis e passando dias divertidos; sua melhor compatibilidade é com o signo de Peixes ou Áries.

Se você acha que não é valorizado em seu trabalho, procure outras oportunidades de crescimento econômico. Dezembro é o seu mês de sorte, não hesite em começar a melhorar em tudo o que faz. Você terá sorte com os números 01, 11 e 78. Você ganha um prêmio e conhece pessoas compatíveis com o seu signo.

Escorpião

Fim de semana para analisar assuntos financeiros; você precisa organizar sua vida econômica e não se deixar levar pelas compras de última hora.

Você está convidado a fazer uma viagem ou iniciar um novo projeto. Vai demorar um mês para fechar contratos para o próximo ano. Não se deixe levar pela raiva ou desentendimentos. Você terá sorte com os números 00, 06 e 19. Tente usar a cor amarela para atrair abundância.

Você recebe um convite e terá uma boa surpresa. Seja cuidadoso no amor, seu signo é muito sentimental e entregue, e às vezes ele não é correspondido da mesma forma; portanto, vá devagar na sua vida amorosa. Alguém de outro país está procurando por você.

Sagitário

Fim de semana de muitas celebrações e presentes. Seu signo é um dos mais amados do zodíaco e está sempre cercado por pessoas que o apreciam.

Seja cuidadoso no trabalho, porque há pessoas com más vibrações e talvez inveja de você; não confie compartilhe tanto seus assuntos pessoais; isso evitará uma traição.

Viagens de férias chegam. Você recebe dinheiro extra e deve guardá-lo. Tenha cuidado com os problemas de saúde, especialmente da garganta ou dos pulmões. Tenha hábitos mais saudáveis.

Você terá sorte com os números 02, 18 e 77. Tente usar a cor laranja para atrair abundância. Boas notícias no trabalho. Cuide bem dos seus animais de estimação.

Capricórnio

Você terá vários compromissos e este é o momento ideal para avançar na sua carreira universitária ou trabalho. Lembre-se de que seu signo é um dos mais inteligentes do zodíaco e isso os faz procurar novos aprendizados e se desenvolver profissionalmente; aproveite esta vantagem.

Tome cuidado com as traições no trabalho e tente não discutir suas realizações para não despertar a inveja dos outros. Você decide organizar ou participa de uma celebração que reunirá pessoas queridas.

Você recebe dinheiro que não esperava. Haverá fortes mudanças em seu trabalho, então continue dando o seu melhor. Seus números da sorte são 07, 21 e 30. Você está em um momento incrível com seu parceiro e o compromisso pode ficar ainda mais firme.

Aquário

Será um fim de semana ideal para refletir sobre a direção que sua vida está tomando; lembre-se de que seu signo sempre precisa ter certeza do que tem e do que fará para que possa estar em paz.

Ultimamente, houve alguns contratempos com as pessoas em seu trabalho e isso faz você pensar em ir para outro lugar. Lembre-se de que seu melhor mês para se candidatar a novos empregos é dezembro e janeiro; portanto, tente mudar sua vida com calma.

Você recebe um convite para realizar uma atividade e tudo sairá muito bem. Seus números da sorte são 05, 46 e 71. Tenha cuidado com os colegas de trabalho; você pode se decepcionar.

Peixes

Você terá toda a vontade para alcançar objetivos antes do final de 2019. Em uma festa é possível que você encontre alguém muito compatível com você.

No trabalho, há muitas pessoas com ciúmes e que desejam complicar as coisas para que você não avance; portanto, tente ser discreto com seus ganhos e com a sua vida amorosa. Você recebe dinheiro por uma venda.

É preciso descansar e dormir mais para ter mais energia. Você terá sorte com os números 05, 19 e 32. Preste atenção nos seus sonhos, pois uma mensagem será enviada e o ajudará a melhorar sua vida. Os comprometidos podem saber de uma gravidez.