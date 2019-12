Os signos do zodíaco que arruínam relacionamentos com a impaciência

Alguns signos do zodíaco costumam ter a impaciência como característica e defeito que podem complicar seus relacionamentos com as outras pessoas, especialmente os amorosos.

Confira quais são:

Áries

A impaciência do ariano pode trazer confiança e otimismo no início do relacionamento, mas depois se torna um grande problema de temperamento que causa desentendimentos. O mau humor, impulsividade e agressividade causados por esta característica assustam o parceiro e fazem o ariano tomar atitudes ou dizer coisas duras e prejudiciais que causam arrependimentos.

Sagitário

A impaciência do sagitariano está diretamente ligada com sua liberdade para buscar novas experiências enxergando apenas os próprios interesses. A rotina do relacionamento pode entediá-lo e, ao invés de trabalhar neste problema, ele pode decidir partir para soluções imediatas e egoístas. Este signo nem sempre tem paciência para esperas, mesmo que isso signifique melhoras significativas no relacionamento.

Aquário

A impaciência relacionada às altas expectativas, que às vezes são um tanto irrealistas, pode complicar bastante os relacionamentos dos aquarianos. Este signo não se compromete facilmente e durante sua vida costuma alcançar grandes feitos com pouco esforço, o que piora sua capacidade de esperar por aquilo que naturalmente exige tempo.