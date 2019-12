Nem sempre é fácil encontrar a pessoa certa. Por isso, muitas vezes acabamos em relacionamentos com parceiros que não são os mais compatíveis.

Confira como cada signo do zodíaco percebe que está com a pessoa errada:

Áries

O ariano percebe que está com a pessoa errada quando se sente sufocado e impedido de viver sua vida da maneira que deseja, não o acompanhando a fazer o que você gosta e o impedindo também. Para ele o relacionamento deve dar alegria e apoio, não apenas estabilidade.

Touro

Este signo sabe que está com a pessoa errada quando a conexão emocional não é o suficiente, fazendo com que ambos pareçam estar em fases diferentes de vida e trazendo insegurança e ciúme para o relacionamento. O sentimento de ser insuficiente e a inquietação não combina com a forma que você gosta de se relacionar, com segurança e apreciação recíproca.

Gêmeos

O geminiano sabe que está com a pessoa errada quando sente que é uma versão falsa de si mesmo diante dela, tentando apenas agradar. Este signo procurar viver sem pressões e não sabe sustentar “fachadas” por muito tempo. Sua forma de se relacionar costuma ser espontânea e leve, por isso a fragilidade da falta de sinceridade o esgota.

Câncer

O canceriano sabe que está com a pessoa errada quando sente que precisa explicar seus sentimentos e amenizá-los ou pedir desculpas por eles. Este signo se abre emocionalmente e deseja o mesmo do seu parceiro. Por isso, ele se sente muito infeliz quando alguém o faz se sentir isolado e sozinho mesmo acompanhado.

Leão

O leonino sabe que está com a pessoa errada quando se sente cansado de fazer tudo sozinho e começa a questionar a lealdade do outro. Esforçado e entusiasta quando ama, ele deseja se sentir incentivado e apoiado, não suportando que as outras pessoas tirem vantagens dele.

Virgem

O virginiano sabe que está com a pessoa errada quando o relacionamento aumenta sua ansiedade e estresse, em vez de fazer o oposto. Este signo pode até gostar de ficar no controle, mas odeia sentir que os outros não se fazem responsáveis ou contribuem para o bem de todos. Por isso, ele se sente infeliz quando se vê responsável de tudo no relacionamento.

Libra

O libriano sabe que está com a pessoa errada quando sente que o outro não aprecia e não se sente confortável com quem ele realmente é. Este signo pode até “amenizar” comportamentos que dizem muito sobre ele para que o outro se sinta mais confortável, mas em breve ficará infeliz demais para continuar. Ele busca relacionamentos com união e honestidade, se sentindo desmotivado com pessoas que exigem que ele gaste mais tempo mudando de postura do que sendo feliz.

Escorpião

O escorpiano sabe que está com a pessoa errada quando precisa guardar muitas coisas dentro de si para não afastar o outro. Este signo não se revela facilmente, mas anseia ter alguém para se abrir com toda a confiança. Por isso, ele se sentirá distanciado daqueles que não expressam lealdade para perseguir os sonhos juntos – especialmente quem age com egoísmo ou o faz se sentir inadequado.

Capricórnio

O capricorniano percebe que está com a pessoa errada quando os problemas do relacionamento começam a distraí-lo de outros objetivos, ofuscando até mesmo as coisas boas que ele alcança. Este signo procura evoluir junto ao parceiro e quando sente a falta de reciprocidade tem seu sentimento e confiança abalados, o que pode acabar em muita insatisfação e pessimismo.

Sagitário

O sagitariano sabe que está com a pessoa errada quando precisa abdicar dos sonhos e experiências que almeja, se sentindo estagnado. Neste momento sua leveza e otimismo começa dar lugar escapes da realidade e mentiras. Este signo pode demorar perceber que fez uma má escolha e tentará fugir da realidade antes de dar um passo concreto para se afastar.

Aquário

O aquariano sabe que está com a pessoa errada quando seu instinto de querer permanecer distante e fechado não dá trégua. Este signo é autêntico, mas nem sempre se abre com facilidade, por isso precisa de alguém que consiga penetrar em seu lado emocional e fazê-lo se sentir a vontade para compartilhar coisas profundas. Isso só é possível quando o outro se mostra aberto a conversar e entender mais o mundo a sua volta.

Peixes

O pisciano sabe que está com a pessoa errada quando ela o faz se sentir perdido e isolodo. Por natureza, o mundo interno deste signo pode desligá-lo da realidade em alguns momentos e ele não precisa de alguém que o faça cair ainda mais em letargia com suas dúvidas. O lado sentimental do pisciano pede sentimentos e crescimentos concretos, do contrário, ele pode afundar em incertezas.