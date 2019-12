As mulheres mais guerreiras do zodíaco

Nenhuma de nós costuma jogar a toalha e se render facilmente. Mas algumas mulheres do zodíaco são ainda mais duras na queda e quando o assunto é mostrar que podem alcançar qualquer coisa, elas não desistem nunca.

Conheça quais são as cinco mulheres mais guerreiras do zodíaco:

Escorpião

A escorpiana merece ser destacada entre os signos mais ferozes e lutadores. Elas têm uma personalidade marcante e possuem dentro de si uma fortaleza que poucos conhecem. As mulheres desses signos não só enfrentam os obstáculos do caminho, elas mesmo escolhem alguns desafios para conseguir um maior crescimento pessoal.



Áries

Não desistem nunca, pois é o signo mais persistente e idealizador de todo o zodíaco. Quando as arianas insistem que algo deve acontecer em suas vidas, elas se focam e só param de trabalhar nesse objetivo quando ele é alcançado. São capazes de se adaptar a qualquer situação e tirar o melhor dela.

Reprodução / Giphy

Leão

A leonina é teimosa e gosta de sentir que está onde realmente deseja. Para isso, ela não se detém e procura alcançar o sucesso com as suas próprias mãos. O fracasso pode deixá-las tristes, mas jamais faz com que desistam da vida e de acreditar no seu potencial.

Capricórnio

A capricorniana nasce lutadora. As mulheres regidas por esse signo trabalham duro por aquilo que almejam, como formigas: não se importam de ir pouco a pouco juntando seus ganhos porque sabem que devido ao seu esforço chegarão onde querem. É um dos signos mais realistas, mas também um dos mais ambiciosos de todo o zodíaco.