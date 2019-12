WhatsApp libera nova versão beta para o sistema Android

O aplicativo de mensagens WhatsApp enviou uma nova atualização por meio do programa beta do Google Play , elevando a versão para 2.19.353.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o update recente liberou algumas melhorias na popular plataforma.

O app faz os últimos ajustes para implementar o recurso tema escuro (dark theme), ainda sem data oficial para o lançamento.

Como revelado na postagem, o sinal oculto descoberto na nova atualização beta 2.19.353 traz detalhes do futuro recurso.

Entre eles, a plataforma poderá automaticamente ativar/desativar o tema escuro com base nas configurações da função de economia de bateria, que são definidas pelos usuários. Confira:

📝 WhatsApp beta for Android 2.19.353: what’s new?

WhatsApp is working to make the Dark Theme to be automatically enabled/disabled in according to your Battery Saver Settings!https://t.co/oXNLzRw3aI

NOTE: The Dark Theme will be available in future.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) December 3, 2019