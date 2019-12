Um especialista explica por que fazer exercício e dieta às vezes não te faz emagrecer; e como evitar o efeito sanfona no fim de ano

O dilema no final de ano é mortal. Quem segue dieta tende a não suportar a fartura da época de festas e acabam caindo em tentações e jogando todo o esforço por água a abaixo.

Em publicação no sítio Nueva Mujer, o nutricionista Matías Novoa, certificado pelo Institute for Integrative Nutrition, em Nova York, e pelo International Institute for Complementary Therapies, Australia, explica o por que as dietas dao errado.

Não só isso, o profissional criador do método Kinu, dá dicas de como entrar em planos alimentares sustentáveis e que serão mais simples de manter que os métodos tradicionais.

Confira a íntegra do texto de final ano

Começamos a pensar nos objetivos que gostaríamos de estabelecer para melhorar nossa vida e bem-estar, e os objetivos relacionados à perda de peso e dieta nunca faltam.

Finalmente, chegam as férias, comemos e bebemos mais do que a conta, passamos com grande firmeza a seca e as consequências das celebrações e, quando recuperamos a consciência, comprometemo-nos 100% com nossos objetivos de peso, alimentação e vida saudável.

Então, começamos com a dieta da moda, diminuímos nossa ingestão de calorias e começamos a nos exercitar para eliminar esses quilos extras o mais rápido possível e recuperar nossa linha.

Logo depois, nosso compromisso perde força e a inércia de velhos hábitos e a fome retornam com força. Comemos novamente, mantemos os sapatos e saltamos, ainda mais fortemente, perpetuando a fadiga e o excesso de peso. Por que isso acontece?

Há dois motivos principais

Comer menos e se exercitar mais farão você ganhar peso. Em termos gerais, consumir mais calorias do que o nosso corpo precisa nos levará a armazenar gordura e ganhar peso.

É por esse motivo que a recomendação geral para perder peso é criar um déficit calórico, ou seja, consumir menos calorias do que gastamos. Como Dieta e exercícios.

Nosso metabolismo é um sistema muito mais complexo do que uma simples equação termodinâmica. Portanto, ao criar um déficit calórico contínuo, geramos uma incompatibilidade metabólica que nos levará diretamente ao temido efeito sanfona das dietas e da academia.

Nosso corpo foi projetado para sobreviver e, assim que você restringir as calorias que você come, seu corpo fará todo o possível para evitar a fome, incluindo o seguinte:

Modificará a produção de hormônios que controlam o apetite. A fome aumenta e a sensação de saciedade diminui. Então, sentimos fome. Mesmo depois de comer!

Isso parece delicioso! Reduzir calorias altera a maneira como pensamos e percebemos os alimentos. Estudos mostram que dieteros tornam-se hiper focados em alimentos. Eles até sentem que a comida cheira e tem um gosto melhor.

Depois de alguns dias nessa situação, não aguentamos mais. Estamos com fome e ansiosos por comer coisas que nos dão energia e, como não temos energia e motivação suficientes para nos exercitar, jogamos a toalha, paramos de ir à academia e comemos novamente como costumávamos.

Recuperamos o peso perdido com uma porcentagem maior de gordura e músculos inferiores, dificultando ainda mais a perda de peso. Assim, entramos em uma espiral de frustração e culpa.

Como mudar isso?

O objetivo nunca deve ser perder peso. É fundamental estabelecer objetivos claros e concretos para implementar mudanças que nos ajudem a melhorar nossas vidas, mas quando nossos objetivos não são claros, tendemos a falhar e a deixar nossos esforços para trás.

Um erro muito comum é escolher o objetivo de perder peso. Porque sempre há uma motivação muito mais profunda por trás dessa necessidade de perder peso.

Pode ser para melhorar a autoestima, talvez exista um problema de solidão, ou saber que precisamos fazer uma mudança para prevenir doenças e, assim, dar à família o melhor de nós.

Então, o peso deixa de ser o objetivo e se torna um dos mecanismos que o ajudarão a realizar seu desejo de uma vida melhor. Se você não tiver certeza sobre qual pode ser seu objetivo, pergunte-se cinco vezes: "Por que quero perder peso?"

Se seu objetivo para 2020 é melhorar a saúde e bem-estar, não faça dietas. Concentre-se em fazer a transição para alimentação baseada em alimentos reais, frescos e sazonais e você verá como em pouco tempo se sentirá como nunca antes. Ah! E não se surpreenda se você perder peso sem muito esforço.

Compartilho três dicas que podem ajudá-lo no processo:

Coma proteínas e fibras antes de sair. Se você acha muito difícil resistir à tentação em um evento social, antes de sair, certifique-se de comer algo rico em proteínas e fibras. Essa combinação é a melhor maneira de gerar saciedade. Você verá como seus níveis de ansiedade diminuem.

Evite opções que contenham suco, bebidas e licores doces, mesmo que sejam leves. Ele prefere vinho e evita opções calóricas, como cerveja.

Não deixe que eles o levem na "estrada ruim". É importante aprender a dizer não, não apenas mostra autoconfiança, mas também é um sinal de auto-estima em busca do nosso bem-estar e saúde.

Um abraço e boas festas.

@matias_health_coach / www.kinucoaching.com