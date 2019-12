Os signos do zodíaco que dizem desculpar, mas continuam guardando rancor

Alguns signos do zodíaco não perdoam facilmente e costumam guardar rancor mesmo quando você acha que já está tudo resolvido.

Confira quais são:

Touro

Como signo que toca, materializa e guarda tudo o que pode, o taurino tem dificuldade para desapegar, inclusive do rancor. Por isso, por mais que deseje perdoar verdadeiramente e expresse que superou, ele dificilmente irá esquecer uma decepção e carregará sempre o sentimento de desvalorização. Quando estão muito machucados, até preferem começar outra briga a perdoar e seguir adiante.

Câncer

O canceriano odeia estar mal com quem ama e pode dizer que “perdoou” para apaziguar as coisas e antes de realmente estar preparado para seguir em frente. Quando ele mantém seu rancor guardado, acaba voltando ao assunto e revivendo as mágoas ao sinal de qualquer outro problema que surja entre ele e a pessoa. Infelizmente, isso pode desgastar as relações e machucá-lo ainda mais.

Virgem

A necessidade de colocar tudo em ordem pode fazer o virginiano aceitar desculpas superficialmente, mas depois ele sempre percebe que ainda guarda mágoa de algo ou alguém. Quando a confiança deste signo é abalada, ele supera a passos lentos, podendo agir aos poucos para esclarecer a situação ou devolver na mesma moeda quando tiver oportunidade, matando assim um pouco do incomodo que permaneceu.