Os signos mais detetives do zodíaco

Alguns signos do zodíaco são grandes detetives, se mostrando grandes estrategistas quando precisam descobrir algo que ao aflige.

Confira quais são:

Virgem

O virginiano não é só detalhista, como também vigilante, ficando atento ao rumo em que as coisas tomam e cada mudança que acontece. Ele prefere trabalhar com fatos e resultados, não perdendo tempo om as suposições e indo até o fim para descobrir o que o deixa em dúvida. As pistas apontadas por um virginiano não devem ser ignoradas.

Escorpião

Os escorpianos são naturalmente intuitivos, observadores e curiosos sobre tudo que pode estar oculto. São ótimos em descobrir mentiras e manter seus próprios segredos, o que os ajuda a passar sua “investigação” despercebida. Este signo não tem medo de se aprofundar na verdade, mesmo sabendo que ela pode machucá-lo.

Gêmeos

O geminiano é inteligente e criativo, sendo capaz de olhar as coisas sob duas ou mais perspectivas diferentes. Eles são versáteis e quase sempre bons mentirosos, o que os ajuda a identificar com mais facilidade quem está sendo sincero ou não. Além disso, este signo se sente motivado quando sua agilidade mental é necessitada, se esforçando para fazer descobertas – mesmo se não sabe muito bem como lidar com elas.

Capricórnio

O capricorniano pode dedicar muito tempo e esforço em descobrir o que quer. Curiosos por natureza, também são calculistas e podem colocar os próprios sentimentos de lado para chegar a uma resposta lógica que explique o que o intriga. Este signo não teme usar todas suas cartas na manga para revelar até mesmo coisas dolorosas.