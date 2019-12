Estes 3 alimentos do dia a dia podem ser tóxicos e fazer mal para qualquer pessoa

Sementes de maçã

Reprodução/ Pixabay

A parte da maçã que quase ninguém come também contém cianeto. Você pode achar estranho porque já viu algum conhecido mando bala na semente junto com o resto do fruto. Segundo o portal Web MD, as sementes de maçã têm um revestimento que previnem a entrada do cianeto no organismo humano, caso você as coma. Mesmo assim, é importante ter cuidado.

Cerejas in natura

Reprodução/ Pixabay

A fruta em si não é problema. No entanto, o caroço contém cianeto. O composto é altamente tóxico para os seres humanos e podem levar à morte. Se você engolir um deles, pode ficar tranquilo. O caroço costuma passar direto pelo sistema digestivo. o mesmo não pode ser dito caso você o mastigue, aí sim, o perigo pode ser real. +

Noz moscada

Reprodução/ Pixabay

Depois da goumertização ter chegado às casas brasileiras, a noz moscada tornou-se um pouco mais popular. O sabor que ela proporciona vale à pena o perigo que ela poderia provocar. O portal afirma que duas colheres do tempero já é suficiente para causar alucinações, tonturas, confusão e até convulsões. Tudo isso por causa de um óleo chamado, Miristicina. Portanto, muito cuidado com essa especiaria.