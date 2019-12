5 erros comuns dos homens com as mulheres no sexo

Homens e mulheres sempre terão perspectivas diferentes quando o assunto é o sexo. Pensando nisso, a terapeuta sexual Laurie J. Watson listou os cinco erros mais comuns dos homens com as mulheres entre quatro paredes.

Confira a lista traduzida e adaptada do portal Psychology Today:

Pensar que sua menor manifestação de desejo significa que ele não é atraente.

Quando um homem vê uma mulher bonita cruzando seu caminho, ele sente alguma coisa. Sua atração causa sensações nos órgãos genitais. A mera visão do seu parceiro pode causar uma ereção parcial.

Mas quando uma mulher vê um homem atraente, seja ele seu parceiro ou outro, nem sempre sente o calor instantâneo ou lubrificação em seus órgãos genitais.

Em vez disso, ela observa se ele é bonito. Seus genitais não indicam que é hora de fazer sexo. O desejo masculino está enraizado no seu corpo; seu desejo brota de sua memória, imaginação e fantasia.

No caso da mulher, uma boa sedução é o que a ajuda a construir uma fantasia sexual.

Se frustrar com o “despertar” mais lento das mulheres para o sexo.

As mulheres gostariam de se conectar instantaneamente, mas na maioria das circunstâncias, sua fisiologia simplesmente não permite um "aquecimento" rápido.

E se ela estiver ciente de sua frustração ou decepção, sua autoconsciência a tornará ainda mais lenta para se sentir excitada. A solução: não se apresse, aproveite a “combustão lenta” e saboreie a tentação.

Acreditar que o bom sexo é sobre o seu desempenho.

Os homens podem arruinar a intimidade com a parceira se preocupando com suas ereções e quanto tempo duram, precisando recuar para uma bolha de concentração para chegar ao clímax; Essa abordagem mental pode fazer você parecer isolado e desapegado.

Para tranquilizá-la e permanecer conectado, sussurre palavras sobre ela: quão desejável ela é e quanto você a ama.

Se uma ereção for lenta, interprete-a como um intervalo para acordar seu corpo. E lembre-se, o sexo oral pode ser um excelente substituto para a relação sexual.

Ir rápido demais para o toque genital.

Uma vez que os homens compreendem quanto tempo leva para excitar uma mulher, eles querem iniciar o processo. E porque eles gostam que seus órgãos genitais sejam diretamente estimulados, eles assumem que sua parceira apreciaria o mesmo.

Mas, sem permitir que se prepare psicologicamente, a sensação pode parecer invasiva. Em vez disso, passe um maior tempo em determinadas preliminares, beijando e massageando todo o corpo.

Estimular a vagina e não clitóris.

O que ela sente na vagina não é o que você sente no seu pênis. A sensação no pênis é baseada no toque, enquanto na vagina, a sensação é criada pelo alongamento e pressão.

Para as mulheres, o estimulo do clitóris é o mais semelhante à sensação do pênis (exceto que sua anatomia é mais delicada e sensível). Por isso, o clitóris – e não a vagina – é o centro do universo sexual feminino.