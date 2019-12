Os signos que são os piores amigos do zodíaco

Não é uma regra e isso não significa que você não pode confiar nessas pessoas, mas às vezes quando o assunto é amizade alguns signos são um pouco mais difíceis de lidar.

Conheça hoje os piores amigos do zodíaco:

Peixes

São sonhadores e isso pode levá-los a ver apenas o que é importante para eles. É um signo complexo e profundo, essas qualidades explicam a facilidade de manter fortes rancores. Eles idealizam as pessoas e quando as coisas não saem como o planejado, podem ser cruéis.

Libra

São os amigos mais sinceros, o problema surge quando se tornam dependentes, quando pensam que você é apenas deles e tentam monopolizar sua atenção. Eles podem ser muito doces, mas podem se apegar em excesso.

Virgem

Eles são os mais críticos do zodíaco e não pegam leve nem com os seus amigos. Mesmo que não o façam com maldade, eles tendem a ferir os sentimentos alheios com sua sinceridade. Outro ponto negativo é a manipulação que eles costumam exercer, dizendo como a pessoa deve se sentir e agir, do contrário, você não é bom o suficiente para ser seu amigo.