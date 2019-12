Jogue The Crew 2 gratuitamente no PlayStation 4 neste fim de semana

O game The Crew 2, desenvolvido pela Ubisoft, está disponível gratuitamente para jogadores de PlayStation 4 neste fim de semana.

A novidade foi divulgada pela Sony nesta terça-feira (03). O prazo especial será de 5 de dezembro até o dia 09/12.

Reprodução

“E se quiser continuar em alta velocidade nas estradas de The Crew 2 após o período gratuito terminar, pode obter a Deluxe Edition do jogo com até 70% de desconto na PlayStation Store até o dia 12 de dezembro”, revelou.

O período gratuito também é uma boa chance para conhecer o novo conteúdo que foi adicionado na atualização recente Blazing Shots.

Como revelado, o update adiciona novos veículos, itens cosméticos (como um efeito de brilho por baixo do veículo), e os LIVE Summits semanais, nove eventos e desafios especiais para o modo PVE que convidam os jogadores a testarem suas habilidades e tentar garantir um lugar no placar mundial.

Ainda de acordo com o comunicado, Blazing Shots é a quarta atualização gratuita principal que chega para o título The Crew 2.

LEIA TAMBÉM: