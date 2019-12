5 tatuagens inspiradoras diretamente do Instagram

View this post on Instagram

For order 👉🏼Pissarotattoo.com (link is in bio) ⠀ You can realize any interesting compositions with temporary tattoo. They could be big or small, with one color or different. Еxperiment as you want, be brave, because they are temporary .Create. ⠀🌷apply in a minute ⠀🌷last 3-12 days ⠀🌷all you need is 💦 water. ⠀ ⠀ Вы можете реализовать самые интересные флористические композиции, используя переводные татуировки. Они могут быть большие или маленькие, в одной цветовой гамме или в разных. Экспериментируйте как угодно, будьте смелее,ведь эти татуировки временные. 🌷 P.S: Переводными татуировками можно замаскировать неудачно выполненную перманентную татуировку, если допустим, есть такая необходимость для мероприятия и т.д. ⠀🌷наносятся за 1 минуту ⠀🌷держатся 3-12 дней ⠀🌷все, что нужно это 💦 вода. Для заказа pissarotattoo.com ( ссылка в био)