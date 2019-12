5 receitas para uma ceia de Natal diferenciada

View this post on Instagram

Vamos falar sobre a melhor salada de ovos dos últimos tempos?! Feita com maionese caseira e ovos cozidos no ponto certo, tem tudo pra ser eleita a estrela do almoço. E do churrasco. E do happy hour. Só vem: INGREDIENTES 6 ovos 3 colheres (sopa) de maionese caseira 6 ramos de salsinha 3 ramos de endro (dill) sal a gosto MODO DE PREPARO 1. Leve uma panela média com água ao fogo alto. Quando ferver, com uma escumadeira mergulhe os ovos e diminua o fogo para médio – a água deve estar fervendo, mas o fogo não pode estar alto para evitar que os ovos batam no fundo da panela (se preferir, faça um furinho na casca da base de cada ovo usando um alfinete, isso evita que a casca rache ao entrar em contato com a água quente). Cozinhe os ovos por 7 minutos. 2. Enquanto isso, separe uma tigela com gelo e água. Lave, seque e pique fino a salsinha. Lave, seque e pique o dill. 3. Passados os 7 minutos, com a escumadeira, transfira os ovos cozidos para a tigela com água e gelo para cessar o cozimento e esfriar – assim fica mais fácil para descascar. 4. Assim que estiverem frios, descasque os ovos: bata delicadamente a base e a ponta dos ovos na bancada e role com cuidado para a casca rachar. Puxe e descarte os pedacinhos de casca mergulhando na água da tigela (ou sob água corrente). 5. Numa tigela misture bem a maionese com as ervas picadas. Corte os ovos em quartos, no sentido do comprimento. Corte cada quarto em 3 pedaços no sentido da largura e transfira para a tigela com a maionese. Misture bem com uma colher e ajuste o sal – não se preocupe se as gemas se soltarem dos pedaços de ovo, a idéia é incorporar parte delas ao molho para ficar cremoso. Sirva a seguir com pães, legumes e salada de folhas. OBS: Não encontrou endro (dill)? A salada também fica uma delícia com hortelã ou coentro, ou até mesmo só com salsinha. Só não vale não preparar por causa do endro, tá?