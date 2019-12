Funcionalidade permite realizar a integração da Siri com o aplicativo WhatsApp

A Siri é uma assistente pessoal inteligente embutida no iOS. E um funcionalidade permite realizar a integração da Siri com o aplicativo de mensagens WhatsApp.

Com vários recursos, você pode pedir à Siri para enviar mensagens ou realizar ligações via WhatsApp. Ela também pode ler em voz alta as mensagens que você ainda não conferiu, tudo de forma rápida e simples. Confira como ativar:

Vá para Ajustes na tela principal do iPhone > Siri e busca > Ativar ao ouvir "E aí Siri" ou Pressione o botão Home para ativar a Siri > Ative a Siri. Nos iPhones X, XS, XS Max, e XR: Pressione o botão Lateral para a Siri > Ative Siri.

Deslize para baixo, toque em WhatsApp, e ative Usar com a Siri.

"Abrir o app com mensagens não lidas fará com que o contador de mensagens do ícone seja zerado", explica a plataforma.

A Siri interpretará isso como se não houvesse mensagens não lidas e, portanto, não conseguirá lê-las em voz alta. Como revelado, a integração só está disponível no iOS 10.3 ou mais recente.

