Disponível nova versão do WhatsApp para o sistema operacional Android

Já está disponível uma nova versão do aplicativo de mensagens WhatsApp para o sistema operacional Android.

A atualização foi liberada para todos os usuários nesta segunda-feira (2), de acordo com informações do site especializado WABetaInfo.

No entanto, o update recente não libera recursos visíveis e apenas realiza ajustes internos na popular plataforma.

Para atualizar o aplicativo, o usuário precisa realizar o download da última versão liberada na Google Play. Confira:

New WhatsApp for Android 2.19.352 web release is available now!https://t.co/3Hi4Cx4kMp#WhatsApp #Android #Bot

— WABetaInfo (@WABetaInfo) December 2, 2019