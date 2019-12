Telescópio Hubble da NASA detecta impressionate dupla de galáxias 'especiais'

O Telescópio Hubble da Agência Espacial Americana (NASA) detectou recentemente uma impressionate dupla de galáxias especiais.

Como revelado pela instituição, algumas galáxias são mais ‘amigas’ do que outras. E o Hubble já registrou vários pares de interação.

As duas galáxias nesta nova imagem captada pelo telescópio da NASA/ESA, NGC 6285 (à esquerda) e NGC 6286 (à direita), fazem exatamente isso.

Juntas, a dupla se chama Arp 293 e estão interagindo, com atração gravitacional mútua puxando tufos de gás e correntes de poeira, distorcendo suas formas e borrando suavemente e desfocando suas aparências no céu.

O Arp 293 está localizado na constelação de Draco (o dragão) e fica a mais de 250 milhões de anos-luz da Terra. Confira o arquivo completo:

#HubbleFriday This duo is named Arp 293. The two, friendly galaxies are interacting, their mutual gravitational attraction pulling wisps of gas and streams of dust from them, distorting their shapes, and gently smudging and blurring their appearances: https://t.co/E15SrPmnKW pic.twitter.com/Juk70mJikG

— Hubble (@NASAHubble) November 29, 2019