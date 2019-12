Serviço 'stopover' da aérea LATAM vai conectar trechos nacionais e internacionais

A companhia aérea LATAM revelou que, a partir de meados de dezembro, o serviço de “stopover” estará disponível a todos os passageiros que fizerem conexão no principal hub (centro de conexões) do Grupo, em São Paulo/Guarulhos, e também no aeroporto de Congonhas.

Como revelado pela empresa em comunicado, na prática, os passageiros que voam dos 142 destinos em 25 países diferentes para o Brasil, e dentro do país, poderão fazer uma escala na cidade de São Paulo de até 3 dias sem qualquer custo adicional.

Como funciona o serviço

Para adquirir o serviço, o passageiro deve escolher a opção de stopover em São Paulo na caixa de compra no site latam.com. Ele deverá então eleger origem e destino e selecionar “Stopover em São Paulo” para escolher se deseja estar em São Paulo na ida ou na volta.

Em seguida, precisa escolher em “Duração” o tempo de permanência na maior cidade da América Latina. Depois é só continuar o passo-a-passo para finalizar a compra dos voos.

Com informações da LATAM

