Os signos do zodíaco que podem engravidar em dezembro

O último mês de 2019 promete agitar a vida amorosa de alguns signos. E, justamente nesse momento, existem três deles que estão mais propensos a engravidar.

Confira se você está na lista:

Touro

A intimidade tende a se tornar ainda mais importante e a necessidade de compartilhá-la com o outro se manifestará intensamente. Aventuras e transformações no sexo começam a movimentar sua forma de pensar e agir nesses assuntos, podendo mostrar um novo lado do parceiro que reascende a chama do relacionamento.

Libra

Novas oportunidades na vida amorosa e emoções intensas ou pouco convencionais chegam para agitar tanto coração como libido. Quem está em um relacionamento tende a se divertir mais e aproveitar os momentos a dois com maior emoção, o que aumenta as probabilidades de conceber. A partir de 20 de dezembro a vida romântica pode entrar ainda mais em foco.

Virgem

Finalmente, as portas da vida amorosa começam a se abrir e a fertilidade estará em alta, podendo facilitar uma nova gravidez, especialmente após o Eclipse Solar de 25 de dezembro. É preciso ter cautela com situações de descuido que podem nascer do impulso e estresse relativo a excesso de tarefas ou uma potencial crise de identidade.