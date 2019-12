Os signos que podem ter dificuldade em arriscar

Alguns signos do zodíaco podem ter dificuldade em tomar decisões e arriscar atitudes que poderiam ser importantes.

Confira quais são:

Gêmeos

Os geminianos podem ter muita dificuldade em tomar boas decisões rapidamente, tendo medo especialmente de retroceder e “piorar” as coisas. Quando superam o medo de arriscar e se tornam mais intuitivos, este signo deixa de prestar tanto a atenção no que os outros pensam e encontram as respostas dentro de si, conseguindo concordar melhor uma decisão mesmo com seus pensamentos tão diferentes de um momento ao outro.

Libra

O libriano pode se preocupar demais com as críticas e acabar perdendo tempo até mesmo em decisões que não são tão sérias. Este signo precisa começar a diferenciar o que é construtivo e o que é dito apenas para machucá-lo, pois assim consegue equilibrar seus interesses e inseguranças, colocando o próprio pensamento em primeiro lugar, mas sem deixar de aproveitar bons conselhos.

Peixes

O pisciano tende a pensar muito em outras pessoas mesmo quando precisa tomar uma decisão que só o afetará. Isso pode trazer problemas e, especialmente, fazer com que eles acabem perdendo oportunidades. É preciso que este signo evite comportamentos que relativizam as situações e diminuem a gravidade dos problemas, tentando olhar para a realidade de forma mais prática.