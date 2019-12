Horóscopo mensal: As previsões para cada signo do zodíaco em dezembro

Estamos prestes a entrar em novembro com previsões que podem surpreender todos os signos do zodíaco! Confira:

Áries

Você estará com a melhor atitude em todos os sentidos. Você recebe amor e os parceiros desejam dar um passo importante no relacionamento.

Lembre-se de que seu signo é de personalidade intensa e forte; portanto, você precisa trabalhar nesse aspecto e tentar ser mais tolerante. Serão dias de trabalho duro e se prepararão para o final do ano; você precisa dormir mais e ser mais saudável para que sua mente esteja 100% em tudo o que faz.

Você recebe dinheiro extra ou alguém o paga uma dívida do passado. Você pode viajar em breve e terá sorte com os números 02, 13 e 99. A sexta-feira será seu dia de sorte. Um novo negócio pode ser proposto e irá sair muito bem, especialmente nas vendas.

Touro

Serão semanas de trabalho duro e compromissos; lembre-se de que seu signo deve estar ocupado para que sua energia flua mais facilmente e, assim, progrida em seus projetos. Convidam você para uma viagem no final do mês.

Muitas surpresas e emoções agradáveis ​​virão. A sexualidade e paixão caracterizam seu signo neste momento. Você terá sorte com os números 07, 16 e 32 e seu melhor dia será terça-feira. O vermelho ajudará abrir outros caminhos.

Você recebe a notícia de um casamento. Você pensa em um amor do passado, mas precisa lembrar de que o que não era para ser, não será; tente esquecê-lo e continue com sua vida. Não coloque mais tanto empecilho e leve um projeto que deseja adiante.

Gêmeos

Dezembro será cheio de lembranças e vida familiar. Seu signo verá muitas pessoas vindo até você. Serão 31 dias de novas oportunidades de trabalho e ideias para iniciar um negócio ou projeto; Não deixe passar a oportunidade.

Você ganha dinheiro extra e pensa em uma festa ou reunião com pessoas queridas. Você terá sorte com os números 02, 17 e 44 e seus melhores dias serão às quartas-feiras. Use a cor azul para novas oportunidades.

Você poderá avançar em projetos de trabalho se começar a se aplicar mais. Um amigo está procurando por você. No amor, você continuará a colher frutos. Seu signo vence a batalha e começa a ter mais estabilidade emocional. Seja otimista.

Câncer

Dezembro é um mês para renovar-se completamente e esquecer os ressentimentos. São dias de perdão e convivência com pessoas queridas e o momento ideal para começar de novo. Você se sentirá com novas ideias; o espirito criador o ajudará a alcançar novos objetivos de trabalho.

Concentre-se mais e deixe as distrações de lado para alcançar o que está procurando. Não pense nesse amor que não valorizou você, é melhor deixá-lo para trás e encontrar um parceiro mais estável.

Busque sempre renovar completamente sua boa vibração. Você terá sorte com os números 09, 21 e 33; seus melhores dias serão às segundas-feiras. No aspecto sentimental, você continuará com um parceiro estável. Se for solteiro, novos amores chegarão este mês. Você compra passagens..

Leão

Você terá dias cheios de novas emoções, viagens e conhecerá pessoas importantes. Seu signo sempre se sente melhor durante dezembro, porque gosta de eventos importantes, mas tenha cuidado com os vícios e, especialmente, o álcool.

Mês de presentes e surpresas agradáveis. Tente comer uma dieta mais saudável. O convidam para uma viagem ou festa. Não brinque com os sentimentos das pessoas, lembre-se de que, se você não quer algo sério, é melhor dizer e manter a amizade.

Você terá sorte com os números 14, 33 e 70; Jogue às quintas-feiras, que será o seu dia de sorte. Você recebe uma proposta de emprego em janeiro, mas evite falar muito para que isso aconteça sem a influencia de energias negativas. Se renove e doe tudo o que não é mais usado para atrair novas energias.

Virgem

Em dezembro, sua energia positiva cresce mais e você faz tudo o que tem em mente. Seu signo gosta muito da vida familiar e de ajudar seus entes queridos. Tenha cuidado com os documentos que assinar.

No trabalho, você recebe um presente ou um bônus. Ignore as fofocas e não se envolva em problemas. Você faz um novo projeto de trabalho que será o melhor. Cuide de dores de cabeça ou pescoço com atenção.

Seus números são 03, 17 e 22; sua sorte está em alta e deve ser aproveitada, especialmente às quartas-feiras.

Um ex de Áries ou Leão deseja voltar com você; tente ao menos ficar paz e perdoá-lo para poder seguir em frente.

Libra

Você tem 30 dias de muitas notícias agradáveis, lembre-se de que você está no momento ideal de ser quem quer na vida e este mês haverá a oportunidade que tanto esperava; apenas se proteja de invejas e energias negativas.

Um amor, que pode ser de outro estado ou país, o procura para iniciar um relacionamento formal. Não analise friamente o amor, deixe-se amar, tudo tem seu tempo. Você terá sorte com os números 02, 14 e 33, jogue-os às sextas-feiras, que serão seus melhores dias.

Uma mudança de aparência durante esta temporada pode ser muito boa. Vá aos eventos que o convidam porque você está com sorte para aproveitar as oportunidades.

Evite gastar muito em presentes e lembre-se de economizar para janeiro. Este mês haverá mudanças no trabalho; lembre-se sempre de dialogar e tentar novas oportunidades.

Escorpião

Você terá muitos compromissos familiares e fará compras de última hora, afinal, seu signo é muito detalhista e gosta de ficar bem com todos.

Considere que dezembro é o mês do perdão e é hora de desculpar os outros ou dizer o que sente. Você terá sorte com os números 10, 23 e 88 e a terça-feira será o melhor dia. Você recebe dinheiro extra ou que esperava.

Um amor do passado chegará até você; tente esclarecer melhor seus casos de amor. Cuidado com problemas de pele ou infecções na garganta. Você saberá sobre o nascimento de um bebê na família. No amor, alguém de Sagitário ou Peixes o procura para dar um presente ou conversar sobre relacionamento.

Sagitário

É seu mês de sorte; leve em consideração que o seu signo aventureiro e festeiro está sempre no centro de toda a energia, por isso tente não entrar nos problemas de outras pessoas. Considere que você pode dar conselhos, mas não forçá-los a segui-los.

Não seja mais tão dramático em sua vida profissional, especialmente se ainda não conseguiu o que você queria; considere que não era a hora e seja paciente. Cuide de dores nos ossos ou no quadril.

Você terá sorte com os números 03, 22 e 61, especialmente no domingo. Prefira cores fortes para que a energia positiva fique com você. Você se lembra de um amor de Áries ou Câncer; fale com esta pessoa este mês e se necessário peça desculpas. Evite gastar muito para não acumular dívidas.

Capricórnio

Nos dias em que você está com vontade de ser alguém bom e forte, lembre-se que dezembro é um dos seus melhores meses para começar a fazer tudo o que planejou.

Serão semanas de muito trabalho e estudo, por isso, gerencie seu tempo e não tenha coisas negativas em mente, para que você resolva tudo da melhor maneira.

No amor, você pensa em deixar o seu parceiro ou iniciar algo com outra pessoa. Lembre-se de que o seu signo sempre procura o parceiro ideal, mas ele não existe; por isso, pense muito bem na decisão que tomará.

Tenha cuidado com problemas de pele ou doenças sexualmente transmissíveis e vá ao seu médico. Você terá sorte com os números 02, 14 ou 27, especialmente na terça-feira.

Aquário

Dezembro é o mês mais agradável para o seu signo. Evite falar demais se estiver em reuniões informais com pessoas do trabalho, lembre-se de que as fofocas nascem nessas situações, portanto, tenha discrição.

Dores de cabeça ou pescoço podem vir com a tensão no trabalho. Você planeja uma viagem ao exterior. Tente não comprar tantos presentes e selecione a quem os receberá. Você terá sorte com os números 10, 23 e 44 e a terça-feira será seu melhor dia.

Use azul ou branco para atrair energias mais positivas. Um amigo convida você para um casamento. Você tira alguns dias de férias para estar com sua família. Cuidado com o consumo de álcool e tente controlar os vícios. No amor, você decide dedicar algum tempo a si próprio para conhecer as pessoas mais próximas a você.

Peixes

Este mês será uma renovação completa no seu modo de ser. Dezembro trará sorte para o seu signo e muito mais, aumentando as energias positivas que o cercam.

No amor, você se apaixona por seu parceiro; lembre-se de que no relacionamento é normal que existam descontentamentos e brigas, mas isso não é nada que não possa ser consertado. Evite ser dramático e relaxe e divirta-se no último mês de 2019.

Você decide iniciar um negócio. Não peça tantas opiniões sobre sua vida, lembre-se de que o que você quer é o melhor para você. A sorte chega com os números 08, 21 ou 33. Cuide do seu parceiro ou parente que ficar doente; lembre-se de que o bem sempre volta.