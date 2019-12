As mulheres mais inesquecíveis do zodíaco

Todas podemos marcar um antes e um depois na vida de alguém. Contudo, existem quatro mulheres do zodíaco que são muito difíceis de esquecer.

Veja se você está na lista:

Leão

Você é inesquecível por simplesmente nunca deixar de ser você. Quando entra em um lugar, rouba a atenção de todos. Existe algo espetacular na sua gentileza, generosidade e lealdade.

Escorpião

Você é forte por natureza e as pessoas sempre lembram da sua ferocidade para conseguir o que quer e proteger quem ama. Até mesmo quando as coisas estão difíceis, você continua apaixonada pela vida.

Capricórnio

A liderança é algo natural da sua personalidade e você irradia confiança. Sua determinação e luta pode inspirar e fazer com que as pessoas se sintam mais seguras ao seu lado.

Peixes

A profundidade e poder intuitivo faz de você alguém muito especial. Sua criatividade para resolver os problemas e desinteresse em manter as aparências, fazem com que as pessoas te admirem bastante.