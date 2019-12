Vacas estão usando óculos de realidade virtual para produzir mais leite

Por essa você não esperava: a Rússia está testando um método um tanto diferente para que as vacas produzam mais leite. A ideia do Ministério de Agricultura e Alimentos da Região de Moscou é que a performance dos animais na hora de ordenhar leite aumente a partir do uso de óculos de realidade virtual. Bizarro, não?

Vestindo os óculos, as vacas tendem a ficar menos ansiosas, considerando que eles estão adaptados para exibir um programa de simulação único de um campo de verão. O projeto foi divulgado no site do ministério, que afirma que o projeto se restringe (por enquanto) apenas à Rusmoloko, uma fazenda perto de Moscou.

Ainda segundo a nota do ministério, os primeiros testes foram positivos e demonstraram "uma diminuição na ansiedade e um aumento no emocional do rebanho". A iniciativa faz parte de um projeto maior, que procura usar a tecnologia para melhorar o bem estar dos animais. Uma das ideias seria tocar música relaxante nas fazendas.