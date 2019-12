Experimente o silêncio: conheça os benefícios deste tipo de terapia

Viver no mundo moderno é um desafio complexo. Somos levados a diversos fatores de estresse da vida diária: trânsito, pressões por desempenho no trabalho, discussões por motivos banais. Situações cotidianas que põem à prova o nosso equilíbrio mente e corpo são fatores que podem desencadear diversas enfermidades. Segundo dados da ISMA (International Stress Management Association), o estresse é a razão de 90% das consultas médicas. É isso mesmo que você leu: 9 entre 10 consultas têm alguma fonte de estresse enraizada, seja uma crise de asma, episódios de enxaqueca ou uma desregulação intestinal.

Além dessas questões, recebemos ao longo do dia diversos inputs sensoriais – estímulos que adentram nossos sentidos e “roubam” a nossa atenção, como propagandas, ruídos, e-mails, notificações das redes sociais.

Temos ainda o terceiro aspecto que consiste em estar sempre em movimento. O que é isto? É a sociedade que está sempre exigindo de nós uma rotina acelerada, um ritmo desenfreado, constantemente produzindo, delegando, questionando. Estamos sempre em ação.

Talvez silenciar-se seja visto de forma equivocada por grande parte da população. Diminuir este ritmo desenfreado, voltar-se para dentro e se permitir viver momentos introspectivos nos traz uma quietude que impacta de forma altamente benéfica na minimização dos fatores de estresse.

Do silêncio, um hábito

Como em qualquer outro setor da vida, costumo dizer que primeiro temos que nos desprogramar de hábitos maléficos para então começar a trilhar os benéficos. Temos aqui as dicas.

À noite, antes de dormir, perceba os ruídos do dia que ainda ecoam na sua mente. Perceba a intensidade deles, em que momento do dia e local apareceram. Toda jornada silenciosa começa, de fato, na prerrogativa de minimizar os ruídos.

Faça uma pausa de um minuto por dia e conecte-se com este silêncio interno. Pode parecer muito pouco, mas para algumas pessoas estes 60 segundos parecem infindáveis. Comece com um minuto, progrida para dois conforme for se sentindo confortável e assim sucessivamente.

É um tanto desafiador permitir-se a esta onda silenciosa. Mas ao vivenciar os benefícios do silêncio, você será inspirado a buscar cada vez mais diferentes práticas silenciosas no seu dia a dia.

Meditação

O silêncio da meditação pode caber em um minuto do seu dia. Sente-se confortavelmente com as costas eretas e a respiração livre. Use a sua mente para observar como está seu corpo no momento. Sinta-se dos pés à cabeça. Dê mais atenção ao ar que entra e sai pelas narinas, permitindo que ele ocupe inclusive o seu diafragma. Ar pra dentro, barriga para fora e ar para fora, barriga para dentro. Foco absoluto em você neste minuto. Assim que acabar, perceba como está se sentindo e siga com sua vida.

Efeito no corpo e na mente

Dentro do panorama dos significados, podemos dizer que o silêncio é a ausência total ou relativa de sons audíveis. Estes são alguns benefícios da terapia do silêncio: