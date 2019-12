Cinco alimentos que ajudam a prevenir o câncer de próstata

Uma vida saudável começa pela alimentação. E mesmo que o Novembro Azul já tenha acabado, a prevenção do câncer de próstata precisa ser feita o ano todo. Esta pode ser a oportunidade de prestar atenção na dieta e mudar hábitos.

Segundo a nutricionista Vanessa Caluete, o destaque na prevenção vai para o licopeno, um antioxidante que dá a coloração vermelha para alguns alimentos. “Além dos benefícios para saúde, pela neutralização de radicais livres, em homens ele ajuda tanto na prevenção do câncer de próstata quanto no retardo do crescimento de tumores”, diz.

Ela recomenda ainda que se evite alimentos embutidos e enlatados, com grande concentração de corantes ou conservantes. Vasilhas de plástico também são grandes vilãs, pois o material – principalmente se for aquecido – libera uma substância chamada Bisfenol A que, em excesso, pode causar anomalias hormonais e câncer. Outra recomendação é controlar o peso. Homens acima do peso com câncer apresentam chance menor de recuperação que homens com um peso saudável. Confira ao lado os principais aliados na prevenção do câncer de próstata.

1. Tomate

O tomate é uma grande fonte de licopeno, que ajuda na prevenção e retardamento do câncer de próstata. Para que a substância seja melhor absorvida pelo organismo é melhor que o tomate passe por um processo de aquecimento e seja consumido após o cozimento, principalmente na forma de molhos ou sucos.

2. Romã

Estudos apontam que substâncias presentes no suco da romã tem um impacto positivo na dispersão de células cancerosas pelo organismo, o que evita a formação de metástases – tumores longe do foco original que afetam outros órgãos.

3. Goiaba

Outra campeã de licopeno, o carotenoide que inibe a proliferação de células tumorais.

4. Alho e cebola

Os dois temperos ajudam a impedir o crescimento de células cancerosas.

5. Chá verde

Este chá auxilia na inibição de células cancerosas. De acordo com a nutricionista Vanessa Caluete, “diversos estudos mostram que o consumo desse chá reduz significativamente os níveis de biomarcadores do câncer de próstata”.

Outros alimentos que são aliados na saúde dos homens: mamão, pimentão, repolho, couve-flor, couve-manteiga e brócolis. Por outro lado, tem alguns que são verdadeiros vilões: “Os alimentos, quando fritos, produzem acroleína, uma substância potencialmente carcinogênica e diretamente relacionada à incidência de câncer de próstata. Carne vermelha em excesso e pedaços queimados, como a crosta queimada da carne que se forma no churrasco, podem aumentar o risco da doença”, afirma a nutricionista Vanessa Caluete, da LC Restaurantes.