WhatsApp: Como silenciar ou reativar notificações de um grupo

Você pode silenciar as notificações de um grupo do WhatsApp por um certo período. Mesmo assim, ainda receberá as mensagens enviadas ao grupo, mas seu celular não vibrará ou emitirá sons quando elas forem recebidas.

Para silenciar as notificações de um grupo:

Como revelado pela plataforma, o processo para silenciar é muito simples. Confira como fazer no aplicativo:

Abra a conversa em grupo no WhatsApp e toque no nome do grupo.

Toque em Silenciar notificações.

Selecione por quanto tempo as notificações devem permanecer silenciadas. Você também pode desmarcar a opção Exibir notificações para não visualizar as notificações na tela do seu celular.

Toque em OK.

Se preferir, toque e pressione o nome do grupo na aba CONVERSAS. Em seguida, toque no ícone Silenciar notificações na parte superior da tela, selecione o período pelo qual deseja silenciar as notificações e toque em OK.

Para reativar as notificações de um grupo:

Abra a conversa em grupo no WhatsApp e toque no nome do grupo.

Toque em Silenciar notificações.

